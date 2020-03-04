Павел Крашенинников: в 1993-м Конституцию России мы принимали сразу, в целом, а не по статьям, логичнее так же голосовать и по поправкам

- Павел Владимирович! У меня - "вопрос ребром"

- Да, Александр.

- Чем ближе 22 апреля - день голосования по поправкам в Конституцию, тем чаще возникают вопросы по самой процедуре. Вот, допустим, один читатель меня спрашивает... Кстати, некоторые поправки ему нравятся, некоторые - нет.

- Так...

- Почему, говорит он, нельзя будет голосовать за каждую поправку отдельно? Зачем нужно обязательно голосовать за все сразу? Или - не голосовать. Либо - против, либо - за. Как вы это объясните?

- Ну, у нас Закон этот (пока - проект) называется "О поправке..." То есть - это будет одна такая большая поправка в Конституцию.

В данный момент мы её формируем. (Надеюсь, что в эту среду, 4-го, будет последнее заседание нашего Комитета по законодательству Госдумы по данному вопросу.)

Ну, так скажем, - с точки зрения существа, я думаю, что будет заключительное заседание. Мы формируем текст, этот текст пройдёт второе, третье чтение. Потом - Совет Федерации, палаты местных парламентов.

И затем уже эта поправка - такая большая, весь текст изменений в Конституцию - в виде одного блока будет предлагаться для голосования.

Соответственно, если в 1993 году мы ведь голосовали за Конституцию - за или против - за весь текст. Так и здесь - предлагаются вот эти изменения, и нам надо определиться - поддерживаем или не поддерживаем.

- Это, значит, одна поправка будет включать все предложения.

- Да. Точно. И социальный блок, и система сдержек и противовесов, и то, что связано с правосудием, а также - с семьёй, с детством, с неделимостью территории и так далее.

- А вот если, допустим, норма о неделимости территории России мне нравится, а, к примеру, какое-то понятие, связанное с "языком" - не нравится. И вы меня потеряете, как - голос "за" - только лишь потому, что нет такого вот разделения.

- Что касается языка, надо прочитать все, там много пунктов, и там есть формулировки, связанные с государственным языком, и есть компетенция республик...

- Нет, я - как бы условно это говорю.

- Я понимаю. Но, в принципе, необходимо, исходя из всего, сделать для себя вывод: нужно это мне, моим близким и поколениям, которые придут за мной, моим детям, или не нужно. И - принять соответствующее решение, исходя из всего комплекса вот этих самых изменений.

- То есть - на что-то, если это мне не нравится, я могу закрыть глаза, да? Главное - чтобы вот - работала Конституция.

- Я не знаю. Надо просто решить... У нас же в жизни, как правило, не бывает же прямолинейных ситуаций, надо и здесь все вместе взвесить, подумать. И принять решение.

- Ну, это просто по аналогии, да? Потому что за нынешнюю Конституцию, как вы нам напоминаете сейчас, мы голосовали именно так.

- Конечно, все идёт только так.

- Скажите, а международная практика какая на этот счёт имеется.

- Точно такая же, везде голосуют за всю конституцию - за или против. Также - и за изменения в основной закон.

Павел Крашенинников: «В 1993-м Конституцию России мы мы принимали сразу, в целом, а не по статьям, логичнее так же голосовать и по поправкам»

- То есть, и вы уже не будете ничего здесь пересматривать - я имею ввиду процедуру голосования.

- Ну, а здесь, собственно, - такая концепция, да.

- Ну, если, допустим - все-все-все поправки - в один бюллетень, как вот некоторые хотят... 300 поправок, что ли?

- (Смеется) Ну, да... Ну, это - в качестве шутки. Наша задача - максимально информировать людей, о чем поправки...

- А сколько все же предложений может войти в одну - как вы говорите, большую поправку?

- Окончательное решение еще не принято. Но, я думаю, - не один десяток. Я ещё раз напоминаю, что в 1993-м мы за весь текст голосовали: за или против.

- И сейчас должны голосовать за весь текст.

- Именно так.

- Но это не отпугнёт потенциальных голосующих?

- Надеюсь, что нет.

Мы многие гарантии - в силу политической, экономической ситуации в стране - в 1993-м просто не могли в Конституции предусматривать. Теперь мы можем это сделать. И, мне кажется, что мы в состоянии не только это написать, но и исполнить. Вот это важно.

- Я вот когда-то в юности был агитатором на выборах. Как вы думаете, здесь агитаторы нужны?

- Нет, здесь агитаторов - в том виде, в каком они существуют на выборах, не будет. Только - наблюдатели. Общественная палата будет их немножко обучать - ну, таким элементарным правилам.

И - кстати, мы планируем уголовную и административную ответственность за вбросы бюллетеней и за искажение голосования.

Ну, и, конечно, все это будет открыто. И добровольно. И все эти механизмы, конечно, будут отработаны.

- А вот уголовная ответственность - там что, вплоть до посадок в тюрьму, что ли?

- Ну, да - вплоть до четырёх лет. Ну, это - когда группа лиц - по сговору и так далее. Это - если самые тяжкие истории. Но, в принципе, таким образом мы защищаем общество от вбросов и от провокаций.

Мы знаем, что бывают и ретивые граждане на местах, которые хотят показать, какие, якобы, хорошие у них регионы. Если мы говорим о правах и обязанностях, ответственность тоже должна быть очевидной..

- Скажите, а коронавирус не повлияет на процесс волеизъявления?

- Слушайте! Это в Минздрав звоните... Я текстом Конституции занимаюсь, да. Надеюсь, что нет.

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