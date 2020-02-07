Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Основной Закон: О Боге, русских, семье и Госсовете в новой Конституции

- Павел Владимирович, через вас как сопредседателя Рабочей группы по изменениям в Конституцию проходит масса поправок. Какое у вас ощущение - что с ней, бедной, будет?

- Все, даже взаимоисключающие поправки, продиктованы тем, что люди неравнодушны, они хотят улучшений для страны - либо в экономике, либо в системе сдержек и противовесов, либо в системе социальных отношений. Те, кто все это предлагает, они считают, что есть такой выход, они его отстаивают. Это хорошо. Обычно на какой-то закон хватает одного заседания Комитета Госдумы. Но тут мы будем проводить столько заседаний, сколько потребуется.

- Поправки внесены в Госдуму?

- Да, более 100 уже внесено официально.

Вопрос - ребром: а зачем тогда голосование?

- То есть Госдума рассматривает эти поправки, потом президент подписывает решение. Тогда зачем всенародное голосование?

- Не совсем так. У нас три чтения. Первое чтение мы прошли. Во втором у нас - поправки. Дальше - Совет Федерации. Дальше - заксобрания регионов. Они тоже голосуют. Затем подписывает президент. Но с учетом того, что - кроме поправок в Конституцию - в Законе будет статья 2, посвященная общероссийскому голосованию, вступит в силу только она. И тогда уже на законных основаниях проводится это голосование.

- Голосование что-то решит?

- От нашего волеизъявления будет зависеть, вступят в силу изменения в Конституцию или нет.

Это никакой не опрос, как иногда говорят, это никакой не референдум. Потому что референдум мы не имеем права проводить по этим главам Конституции. У нас референдум возможен по 1-й, 2-й и 9-й главе. На это я хочу обратить внимание.

- Народ не очень понял, зачем нужно вообще трогать Конституцию. А те, кто интересуется политикой, не понимают, отчего такая спешка.

- Я никакой гонки не вижу. Между первым и вторым чтением в Госдуме - большой срок, чтобы все поправки посмотреть… Хотелось бы, чтобы Конституция подольше поработала. Ее ядро - глава 2-я. Многое из того, что мы сейчас обсуждаем, связано с социальными гарантиями. Наверное, этот ажиотаж вызван еще и тем, что перераспределяются полномочия между ветвями власти. И люди говорят: ага, значит, тут какая-то засада, что-то тут не то.

- Давайте поговорим о «засаде». Почему бы людям не голосовать за каждую поправку отдельно? Допустим, гражданин за социальные изменения двумя руками за, а с чем-то он не согласен. Иначе получается такая матрешка - внутри спрятано нужное для власти решение, а сверху красочная этикетка из социальных лозунгов, чтобы народ это съел?

- Закон называется «О поправке к Конституции». Соответственно постатейное обсуждение предполагается в обществе. То же самое происходит внутри парламента. Конечно, нам всем, когда мы придем на общероссийское голосование, надо решать, поддерживать или не поддерживать этот текст в целом.

Павел Крашенинников приехал в «Комсомолку» со своим экземпляром Конституции. И хотя многие положения Основного Закона знал наизусть, отвечая на вопросы журналистов и радиослушателей, время от времени в него заглядывал...Фото: Иван МАКЕЕВ

- То есть там будет графа «против»?

- Да. Если вы считаете, что все это улучшает наше положение, то, конечно, надо голосовать за. Я не имею права агитировать, но, мне кажется, нужно идти, понимая, что это за текст, что в нем написано.

О русских, «многонациональном народе»...

- Есть такая, кстати, очень популярная поправка...

Константин ЗАТУЛИН, первый зам. главы Комитета по делам СНГ Госдумы:

- Я внес поправку, которая звучит следующим образом. «Мы, русские, в союзе с другими братскими народами, сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на родной земле...» Почему я ее внес? В Конституции РФ слово «русский» употребляется всего лишь один раз в статье 68 главы 3, где говорится, что на территории всей Российской Федерации применяется русский язык. Других упоминаний о русском народе и о русских вообще в этой Конституции нет.

Крашенинников:

- Мне на данный момент больше нравится «многонациональный народ». Я, может быть, воспитывался в такой семье, где все были вместе. Я вырос на многонациональном Урале и думаю, не надо делить так людей, надо их объединять.

Павел Крашенинников - о том, нужно ли вносить слова про русский народ в Коституцию.

Ведущие:

- Но Госдума будет обсуждать поправку Затулина?

Крашенинников:

- Все внесенные поправки будут обсуждать.

Павел КрашенинниковФото: Иван МАКЕЕВ

ЗВОНОК В СТУДИЮ

Ольга из Калининграда:

- Я из Калининграда. Не будет ли это, как в 91-м году, когда мы голосовали все за сохранение Советского Союза, а его развалили? Точно так же с Конституцией, мы проголосуем за или против, но с нашим мнением в очередной раз не посчитаются. Второе. Сейчас куча поправок. Столько лет жили с этой Конституцией, все было нормально. Теперь то не так, это не так…

- За эти 26 лет мы наработали большой опыт и видим, где система сдержек и противовесов работает, а где идут сбои. Помню, в конце 90-х Борис Ельцин говорил нам (тогда я был министром юстиции): «Давайте хоть что-нибудь подпишем!» Но то, что тогда предлагал президент, левые фракции в Думе отклоняли, а предложения левых фракций ветировал уже сам Борис Николаевич. И каждую неделю возникал небольшой политический кризис, который вместе с экономическими проблемами вылился в процедуру импичмента. И вся эта неразбериха закончилась тем, что кандидатура премьера перестала согласовываться с парламентом. Кризис бил по нашим кошелькам, мешал управлению страной… Сейчас мы предлагаем более четкую систему сдержек и противовесов. Классная идея, на мой взгляд. Теперь мы будем узнавать о членах правительства не из СМИ, не через 2 - 3 дня после утверждения премьера, а при дебатах в Госдуме. Каждый член Кабинета будет выходить со своей программой и доказывать ее преимущества.

Глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству в эфире Радио «Комсомольская правда»Фото: Иван МАКЕЕВ

- Говорят, что, забирая часть полномочий президента в пользу парламента или Госсовета, преследуется цель контроля над будущим главой государства. Казахстанский вариант «контроля над преемником».

- Эти версии по поводу Госсовета - ну просто прелесть какая! Каждый день. И даже то, что Госсовет будет формироваться президентом, никого не смущает. Все равно говорят: ну вот, будет параллельное правительство или что-то еще. А ведь мы даже не пишем, какие у Госсовета полномочия, это будет отдельный федеральный закон.

Павел Крашенинников - о том, нужно ли вносить слово Бог в Коституцию.

- Теперь страшный вопрос… Нужно ли вносить слово «Бог» в Конституцию России?

- Часть рабочей группы поддерживает эту идею, но лично с моей точки зрения - от того, что мы запишем это в Конституцию или нет, ничего не изменится. Бог, независимо от того, какая это религия - мусульманская, православная, католическая, - или есть в душе или нет. Есть очень важные тексты, которые прошли тысячелетия в отличие от Конституции. Думаю, упоминание Бога должно быть в них. А в Конституции мы говорим о светском государстве, и в ней говорится о том, что у нас свобода совести и человек сам выбирает - верить ему в Бога или нет. Поэтому мне кажется, что такое упоминание было бы неправильным. Я бы, честно говоря, не делал этого.

ЗВОНОК В СТУДИЮ

Григорий из Саратова:

- Как вы относитесь к моим поправкам, которые наверняка попали к вам в группу, касательно главы 3-й Конституции, где я ратую за то, чтобы у нас наконец-то кончилось то самое рудиментарное, еще советское, коммунистическое - задвоенность регионов. Чтобы не было таких субъектов, как Кабардино-Балкария, а были отдельные субъекты - Кабарда и Балкария…

- В 90-х годах была массовая переделка границ. Да и после Великой Отечественной войны Сталин подобные поправки вносил в Конституцию. Это очень чувствительная тема. Не думаю, что на данном этапе надо это делать. Но, Григорий, если вы мне напишете, я внимательно еще раз ваши поправки посмотрю. Спасибо вам за гражданскую позицию.

- Есть идея ввести понятие «федеральная территория». Что это такое?

- Речь идет о таких территориях, где должно быть федеральное управление. Допустим, ЗАТО или военный городок. Или шельф или остров, на котором проживает небольшое количество работающих там специалистов. Вчера предложение появилось на рабочей группе, его надо дальше прорабатывать с учетом опыта других стран.

- А что за предложение о пожизненных сенаторах?

- Есть такой известный международный опыт.

- Уже говорят: чтобы бывший президент был пожизненным сенатором?

- Да. Я считаю, что это вполне возможно и вполне правильно... Я ведь сейчас не про личности говорю. По-моему, с таким огромным опытом и знаниями экономическими, политическими, социальными у бывших президентов - они могут принимать участие в работе верхней палаты. У них должен быть иммунитет, потому что люди принимали решения, в том числе и не очень популярные.

- Павел Владимирович, мы заинтригованно ждем рассмотрения поправки по запрету госслужащим иметь двойное гражданство. Скольким депутатам Госдумы с двойным гражданством придется голосовать за эту поправку?

- Я не проверял - есть или нет двойное гражданство у депутатов, а тем более у членов рабочей группы. Но это ограничение, на мой взгляд, необходимо. В регионах граждане говорят - давайте и у нас в заксобраниях и мэриях так сделаем. Думаю, запрет на двойное гражданство нужно сделать и для прокуроров, дипломатов, судей.

ЗВОНОК В СТУДИЮ

Александр из Новосибирска:

- Я бы хотел попросить вас, чтобы вы внесли такую статью в Конституцию: если ребенок сильно заболел, то ему незамедлительно выделялись деньги на лечение с госсчета, а не собирали бы через СМС по 50 рублей. А чтобы нашим олигархам, если нужно помогать, тогда пусть уже через СМС собирают. И футболистам точно так же этим кривоногим…

Ведущие:

- Глас народа! Люди хотят хоть какой-то пользы от Конституции.

Крашенинников:

- Прекрасно, когда люди помогают друг другу. Это говорит об уровне гражданского самосознания. Конечно, социальная помощь в других законах закрепляется, в Конституции же говорится о базовых вещах. В ней остается - подчеркиваю - что мы социальное (и правовое) государство. Это планка, ориентир, до которого нам нужно тянуться.

Ведущие:

- Когда перепишем эту Конституцию, сколько она нам прослужит без новых правок?

- Если нормы получатся универсальными, то лет 50, а может, чуть больше, она нам послужит.

Павел КрашенинниковФото: Иван МАКЕЕВ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ПОЛИТИКА

Петр ТОЛСТОЙ, вице-спикер Госдумы:

- Полезно иметь в Конституции норму, которая бы закрепляла, что брак - это отношения между мужчиной и женщиной. Дело в том, что Семейный кодекс - это закон, норма, которая может пересматриваться в любой момент. А конституционные нормы - базовые для общества. Наличие такой базовой нормы в будущем убережет Россию от необходимости исполнения тех решений, которые нам наши европейские партнеры пытаются навязать.

Крашенинников:

- Да, очень много таких поправок. Я сразу хочу сказать, что обозначать семью через союз мужчины и женщины неправильно. У нас, извините, есть неполные семьи. И у нас есть семьи, где только мама с двумя детьми. Это разве не семья? У нас есть категория «члены семьи», есть категория «бывший член семьи», есть категория «член семьи погибшего военнослужащего». Мы что, теперь все это должны переписать и переделать? Или это уже не семья будет? Моя точка зрения: этого делать нельзя.

Павел Крашенинников - о том, нужно ли вносить слова "семья - это союз мужчины и женщины" в Коституцию.

Ведущие:

- Речь идет не о понятии семьи, а о браке.

Крашенинников:

- Эта история, которая должна быть все-таки в Семейном кодексе, он у нас один из лучших, - он меньше всего поправок претерпел и нацелен на традиционные семейные ценности.

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