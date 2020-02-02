Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России: Предложений - сотни! Так много работы - как бы из дома не выгнали!

- Павел Владимирович, а что происходит сейчас в вашей рабочей группе? Как - вообще - дела с поправками в наш Основной Закон? И сколько уже предложений? Вы же, насколько мне известно, круглосуточно работаете...

- Не могу сказать, что круглосуточно, но мы в постоянном режиме трудимся. У нас пять подгрупп, и вчера (то есть, в субботу.- А.Г.) мы тоже напряжённо работали, писали тексты поправок.

И - готовили варианты, которые будем предлагать на следующей неделе для обсуждения в нашей рабочей группе.

- Сколько уже вы предложений получили? Я и не предполагал, что ваша рабочая группа будет такой популярной. Много информации о вас везде.

- Спасибо.

- Хотя, лично до вас вот - просто не дозвониться.

- Точно - 30 поправок (в Конституцию. - А.Г.) на вчерашний день в Думу уже направлено. Это - уже официальные поправки.

А всего в нашу рабочую группу поступило несколько сотен предложений.

У нас коллеги, члены рабочей группы, ездят в регионы. Приезжают с предложениями, мы их - все эти идеи - потом разбираем, и по мере поступления, оперативно принимаем по ним решения.

- Может, просто такая большая группа? И вот - сразу столько много предложений... Давайте напомним, а сколько там у вас всего человек?

- 70.

- Я с Валентиной Терешковой разговаривал, с Вячеславом Никоновым, с Владимиром Соловьевым, председателем Союза журналистов России...

Теперь понимаю - как будто специально Владимир Путин создал такую вот группу - одни только разъездные общественно-политические деятели, которые не сидят на месте. Видимо, в этом была задумка, чтобы - вот так вот, чтобы больше народу охватить.

- Да, не было такой задачи, чтобы в нашей группе собрать только одних юристов. Есть представители общественного мнения из разных регионов, у нас в группе - люди разных профессий. И наш брат-юрист тоже есть.

А чем мы заняты? Пишем тексты поправок, смотрим на их соответствие действующему законодательству, другим статьям Конституции.

- А сам президент интересуется, чем вы там занимаетесь? Или он полностью вам доверяет?

- Конечно! Раз группа создана, значит, есть доверие. Поэтому, именно мы и готовим все предложения. Будем их согласовывать, безусловно, с президентом.

- А сколько вы всего президенту представите поправок?

- Пока не знаю... Хотя, работа уже в такой стадии, что мы формируем окончательные тексты. Будем смотреть, предлагать...

- А вообще, сейчас этих поправок - больше, да - чем Владимир Путин предлагал?

- В общей сумме, если учесть положения по самой процедуре их принятия... Их примерно... Много, в общем. Поэтому, увеличится и объём самого закона. Процентов на 50 %.

- Закон о поправках?

- Да. На 50 %. А не в два раза, как некоторые СМИ написали. Это не одно и то же.

- Россия же голосовать по этому вопросу будет 12 апреля? Сначала ведь эта дата называлась.

- Сроки голосования пока не очень понятны. Нам надо же поэтапно идти.

Будет второе чтение по проекту в Госдуме, потом - третье... Затем Совет Федерации должен будет утвердить, и ещё - голосование в субъектах. (То есть, в регионах страны.)

- А как с всероссийским голосованием?

- Насчет даты - пока не знаю. Лично я не стал бы это сейчас обсуждать. Я везде читаю разные даты, но утверждённой у нас пока нет.

- А до 1 мая-то мы успеем все принять?

- В течение этой сессии успеем, да. Надеюсь.

- А возраст какой у людей, которые вам помогают сейчас, шлют свои предложения?

- Разный... Очень много предложений от ветеранов, от юристов, от международников. Немало их - от общественных организаций разных.

- А из-за границы наши граждане предложения присылают?

- Насколько я помню, - да, есть.

- Лично вас вот что удивило? Как юриста маститого.

- Меня удивило то, что вызывает очень много вопросов Госсовет. Это прямо вот - такая история, что всем интересно, что же это такое будет.

Второе. В самом начале обсуждения поправок, сейчас этого почти нет, - прошёл слух о роспуске Госдумы. И законодательных органов субъектов Федерации. Вот это - «сильно». Откуда они взяли, непонятно.

И, конечно, всем интересно, как будут назначаться члены правительства.

- Особенно силовики.

- Все. Так что - посмотрим. Людям также важно, что вот будет в преамбуле проекта закона - и так далее. Просто вал замечаний. Это тоже несколько неожиданно.

- Например?

- Без примера. Просто - отношение к преамбуле.

- И - чисто меркантильный вопрос. Ваша рабочая группа так интенсивно трудится... Вам какую-то прибавку дадут? Может, зарплату повысят или наградят?

- (смеётся) Дай Бог, чтобы из семьи не выгнали. Вот такую «прибавку» как бы не дали! Из дома чтобы не выгнали. Ну, вот - кстати - как раз сейчас я дома.

- И чем вы сейчас занимаетесь? Поправками?

- В данный момент - завтракаю.

- Ой, извините... Приятного аппетита!

- Спасибо.