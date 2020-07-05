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Павел Крашенинников: Сколько авторов у Конституции? Весь российский народ

05 июля 2020, 21:25  •  85 • В России

В воскресенье, 5 июля, в интервью телеканалу «Россия 1» Владимир Путин заявил:

«Следующий момент - связанный с нерушимостью наших границ и нашей территории, с невозможностью отторжения наших территорий. Не было ничего подобного (в Конституции. - А.Г.), а это должно быть. Это не я придумал, кстати говоря, - это в ходе работы над поправками, их, между прочим, было почти 900 представлено, уже где-то тысяча была всяких вариантов. Вот это сами граждане предложили и члены соответствующей рабочей группы".

Президент сказал об авторстве граждан обобщенно. Но ведь у каждого из тех, кто предлагал варианты поправок, конечно, есть имя и фамилия.

Фиксировалось ли авторство тех или иных поправок? С этим вопросом мы обратились к председателю Комитета Госдумы по законодательству Павлу Крашенинникову.

Павел Крашенинников: «Сколько авторов у Конституции? Весь российский народ»

- Павел Владимирович, можно подсчитать авторов поправок?

- Знаете, этот счет будет достаточно странным, потому что у нас же были предложения не только от отдельных людей, но и целых коллективов. От профсоюзов, от крупных общественных организаций, от регионов, поэтому я бы не взялся считать.

У нас поправок столько, что, честно говоря, не знаю, сколько... Тем более, что их надо в системе рассматривать.

- Что вы имеете в виду?

- Ну, вот, например, комплекс предложений, связанных с утверждением суверенитета нашей страны. В этот ряд входит, прежде всего, поправка о целостности территорий.

- Кстати, по крайней мере, одного из авторов - или соавторов - этого тезиса мы как раз знаем - Владимир Машков!

- Совершенно верно: замечательный актер и худрук Московского театра Олега Табакова первым высказался на эту тему публично – благодаря телевидению, показавшему его обращение к нашему президенту.

Потом были многие наши коллеги - юристы, политики, простые граждане, которые поддержали эту инициативу. Мы обсуждали ее в подгруппах, которые работали в оперативном и постоянном режиме. Дальше, как мы помним, и президент поддержал идею, это было между первым и вторым чтением проекта закона.

- Вы сказали о комплексе поправок о суверенитете...

- К этой группе я бы отнес и поправку о верховенстве Конституции в нашей правовой системе.

Это означает, что, в случае возникновения дискуссии или конфликта с международными органами по поводу тех договоров, тех конвенций, которые уже существуют, в спор вступает Конституционный суд России. Проверяет, как эти споры соотносятся с нашим Основным Законом, противоречат ему или нет.

Причем, сама конвенция, может, и не противоречит Конституции, разногласия могут возникнуть при трактовке некоторых положений.

Выход из этого есть -Конституционный суд России. Он будет ставить точку.

Поправка о запрете для чиновников двойного гражданства тоже, я считаю, связана с суверенитетом.

- Согласен... Судя по результатам голосования, народ эти поправки одобряет.

- Вот! Потому что они отражают мысли и чаяния народа. Так что, мы с полным правом можем считать их результатом совместной, коллективной работы. В которой конкретные имена, в общем-то, и не так важны...

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