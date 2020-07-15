Павел Крашенинников: Семью, то есть, союз мужчины и женщины, мы будем укреплять. А Кодекс Любви пока не готовим

- Я так понял, что вы, Павел Владимирович, продолжаете укреплять ячейки общества. И в Госдуме будете рассматривать соответствующие законы или статьи. Я правильно понял?

- Закон о браке очень важный, он упорядочивает отношения в семье. Вот у многих сложилось такое впечатление, что все, что нажито супругами, это отдельные вещи. И, когда возникает разлад, начинают делить конкретные объекты. На самом деле ведь складывается не только актив, но и пассив. Долги, например, бывают. Или, допустим, член семьи приобрел акции. И не важно, записано это где-то в реестре на кого-то из супругов или нет. Если событие произошло в браке и нет брачного договора, все надо считать как общее имущество.

- По моим сведениям, в Госдуму поступили проекты, которые касаются запрета брака однополых людей. По этим моментам что вы можете сказать?

- Эти поправки внесла группа сенаторов. Надо сказать, что в Семейном кодексе уже было заложено положение о том, что не допускаются браки между гражданами одного пола. Мы это подняли на конституционный уровень и прямо записали, что брак – это союз мужчины и женщины. Чтобы не было у кого-то желания изменить закон. Как мы понимаем, изменить закон проще, чем изменить Конституцию.

Павел Крашенинников: «Семью, Союз мужчины и женщины мы будем укреплять и дальше. А Кодекс Любви пока не готовим»

Но брак - это же не заклинание. Это же про конкретные правовые последствия. При наличии брака один супруг может от имени другого выступать. Присутствует доверие. Возникает совместная собственность. В случае смерти одного второй является наследником и так далее.

- Это не ущемляет права сексуальных меньшинств?

- Конечно, нет. У нас все граждане равны. И президент об этом сказал, независимо от разных моментов. Но существуют конкретные правовые конструкции, которые у нас выстроены, в частности, по семье, исходя из четких семейных традиционных ценностей, которые теперь указаны и в Конституции.

Представим себе, что граждане живут вместе, те, которые не имеют права заключать брак. Могут они жить? Могут. Не вопрос, никто не запрещает. Могут они имущество вместе наживать? Могут. Но совместной собственности у них не будет. У них будет долевая собственность. Многие нормы, связанные с совместной собственностью, здесь работать не будут.

Я здесь не вижу никакого ущемления.

- Однополым гражданам, если они живут вместе, будет запрещено усыновлять и удочерять детишек. Правильно?

- Правильно. Кроме того, сейчас мы внесли поправки по поводу изъятия детей из семьи. Чтобы это можно было сделать только по решению суда.

Я думаю, что на эти темы будет много желающих подискутировать.

- Почему в Конституцию не внесли такое понятие как любовь? Ведь оно делает семейные отношения чище, поднимает отношения мужчины и женщины на более высокий уровень.

- Мы можем много рассуждать о различных явлениях. Но все-таки в законодательных актах у нас должны быть нормы, которые имеют правовые последствия. А любовь? Каждый по-разному насыщает это понятие.

Мы же даже не смогли понятие семьи уложить в общие рамки. У нас есть четкое определение того, что такое брак. А что такое семья - нет. Потому что бывает ячейки, где есть папа, мама и дети. А есть семьи, где есть только мама и дети или только папа и дети. Семья – это более широкое понятие. И мы не стали его трогать. Любовь – вообще многогранное явление: и к Родине, к близким, к родителям.

- То есть, кодекс о любви Крашенинников не собирается ввести?

- Слушайте, у каждого человека своя история. Она не может быть универсальной для всех.