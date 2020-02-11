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Павел Крашенинников: Президент сможет не распускать Госдуму, если она трижды отклонит кандидата в премьеры

11 февраля 2020, 13:09  •  14 • В России

- ... Алло, Павел Владимирович! Вот то, что в 8 утра вам сейчас звоню - это не рано?

- А я, Александр, уже в пути. На работу. Как дела?

- Да ничего, нормально. Я вот хотел доложить по поводу, значит, реакции - на наш с вами прямой эфир на Радио "Комсомольская правда".

- Ага...

- Очень хороший рейтинг нашей программы. Вот. Это - первое. Второе - более шестисот откликов мы получили на сайте kp.ru.

Павел Крашенинников о работе над поправками в Конституции

- Так...

- У вас - как?

- Все хорошо. Трудимся, крутимся-вертимся.

- Скажите, вот вы пообщались с нами, журналистами, с нашими радиослушателями, с нашими читателями - вам это где-то помогло?

- Ну, конечно... Порыться, посмотреть - как разные положения конституции регулируются в других странах. Как лучше это написать... Помогает, обратная связь - она всегда нужна.

- Да? А если поконкретнее - вот что вы, какие корректировки вносите, хотя я на это, конечно, не надеюсь...

- Ну, посмотрели по преамбуле повнимательнее, посмотрели, конечно, по поводу этих опасений, связанных с формированием правительства... По поводу работы Государственной Думы. Ну, так, с разных сторон, мы все время это смотрим. Но, когда - другими глазами, это всегда важно, более объемное представление. Так что, предложения, которые я услышал во время нашего прямого эфира в "Комсомолке", оказались очень кстати.

- Такой момент проскользнул, что - вот раньше моего земляка и одного из моих любимых героев - Черномырдина - президент Ельцин так и не смог ещё раз назначить премьером. Он дважды попытался это сделать, но Госдума эту кандидатуру отклонила, и он больше не стал. Иначе пришлось бы Думу распускать. А теперь-то можно будет?

- По новым поправкам - президент сможет трижды на пост премьера предлагать одну и ту же кандидатуру, потом - если даже Дума с этим не согласится, - он также вправе её распустить, а может и не распускать. То есть, - будет менее кризисная ситуация.

- Ясно... В чем-то ещё помочь?

- Ну, сейчас работаем. Сейчас еду на Рабочую группу как раз.

- Ага...

- Будем смотреть как раз поправки, связанные с Федеральным собранием. Работа кипит, идёт... Готовим уже тексты, да.

- А сколько сотен предложений по поправкам вы получили уже?

- Ну, около 400, да.

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