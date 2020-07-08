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Павел Крашенинников объяснил, почему к 75-летию Победы нет амнистии заключенным

08 июля 2020, 11:25  •  77 • В России

Глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников рассказал обозревателю kp.ru Александру Гамову, почем не было амнистии к 75-летию Победы.

- Павел Владимирович, в этом году празднование Дня Победы растянулось: 24 июня – парад, 26 июля – «Бессмертный полк». А амнистия осужденных будет в честь 75-летия Победы?

- Спасибо, что спросили. Потому что реально очень много писем, звонков приходит в Госдуму по этому поводу.

- Я в детстве был в лагере для трудновоспитуемых подростков. Поэтому у меня такой вопрос возник.

- Вынужден огорчить: на данный момент амнистия не предполагается.

Тому есть несколько причин. Главная – мы не можем проводить амнистию по одним и тем же статьям каждый раз. Иначе получается, что государство дает такой посыл, что есть статьи Уголовного кодекса, по которым точно будете сидеть, а есть статьи, по которым, может быть, амнистируют. Что, согласитесь, не очень хорошо.

Если амнистию готовить, то нужно, конечно, на другие статьи смотреть. И делать тщательно, не быстро и не подгоняя серьезную акцию под определенную дату, пускай и самую лучшую.

Второе. У нас достаточно много норм Уголовного кодекса скорректированы. Я бы хотел обратить внимание на одну. Это норма, где мы сделали зачет сроков пребывания в следственных изоляторах, кратный по отношению к наказанию в колонии общего режима. Это значит, что если год человек пробыл в следственном изоляторе, то ему засчитают как полтора года, если ему дали общий режим по приговору суда. Два – если назначена колония-поселение.

Такой перерасчет есть. Он очень гуманный. С точки зрения законодательства, с точки зрения системы он понятен, известен, он постоянный и справедливый. Эта норма действует уже второй год. Это тоже нужно учитывать.

- И еще вопрос как к бывшему руководителю Минюста: сколько у нас сейчас народу сидит? Порядка миллиона?

- Да нет. Сейчас меньше. Порядка 600 тысяч. Конечно, реформирование судебной, законодательной системы произошло достаточно серьезное. В первую очередь – в головах. Я сильно на это надеюсь.

Мы должны понимать, что граждане, совершившие преступление - это тоже люди. Они, конечно, ограничены в свободе по приговору суда. Но надо помнить, что место лишения свободы - это уже не исправительное учреждение, как считалось раньше, а исполнительное. Так мы их назвали в свое время, в конце 90-х годов. Соответственно, там условия чуть-чуть, подчеркиваю, стали лучше.

Но, конечно, еще много на что можно посмотреть с точки зрения Уголовного кодекса и с точки зрения Уголовно-исполнительного кодекса. Но надо делать эти вещи системно. Мы уже лет двадцать пять занимаемся проблемой.

- Народ же за поправки в Конституцию и в изоляторах следственных, и в тюрьмах, и на поселении голосовал?

- Нет, голосовали только те, у кого еще не было приговора суда. Это в следственных изоляторах либо на мере пресечения, допустим, на подписке о невыезде или на домашнем аресте. А те, кто отбывает наказание, они в референдуме не участвуют. Это у нас так в законодательстве.

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