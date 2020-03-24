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Павел Крашенинников: Могут ли перенести голосование по поправкам в Конституцию с 22 апреля? Это зависит от ситуации
24 марта 2020, 00:00 • 36 • В России
- Павел Владимирович, появилась информация - со ссылкой на источники - что могут перенести голосование по поправкам на июнь. Насколько это реально?
- Я одно могу сказать, что это - (назначение сроков голосования.- А.Г.) - компетенция президента, так и в Законе написано, что именно глава государства принимает решение о дне голосования.
Ну, и мы также знаем, что на встрече с председателем Центральной избирательной комиссией Эллой Памфиловой Владимир Путин сказал, что, если - в связи с заболеваниями коронавирусом - положение будет осложняться, то - перенос срока голосования вполне возможен.
Посмотрим, как будут развиваться события.
- А в Госдуме, в вашей Рабочей группе насчёт переноса пока нет никаких сведений?
- У нас пока никаких новых сведений нет, мы готовимся.
Скорее, готовится ЦИК, готовятся органы Центральной избирательной комиссии.
- Все по плану
- Да, пока идет все по плану, дальше будет видно - как будет развиваться обстановка с коронавирусом.
- Интересно, а бюллетени для голосования печатают уже?
- Это тоже вопрос к ЦИКу.
- А можно вопрос к вам, как к опытному избирателю? Говорят, что, если на июнь голосование перенесут, а его же проводят, как правило, в школах, а там в июне - ЕГЭ, то-се…
- Ну, первое, и я это уже отметил - у нас обозначено 22 апреля.
Второе - ситуация под контролем, как говорят те, кто возглавляет наши органы, связанные с борьбой с распространением коронавируса.
Если будет приниматься решение о переносе голосования, то наверняка все взвесят.
Но пока у нас - 22 апреля. Другого решения пока нет.
- Ясно. А по телевизору уже идет реклама, вот Владимир Машков, в частности, призывает избирателей голосовать за поправки в Конституцию... День, правда, там не называют.
- Ну, это понятно.
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