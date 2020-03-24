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Павел Крашенинников: Могут ли перенести голосование по поправкам в Конституцию с 22 апреля? Это зависит от ситуации

24 марта 2020, 00:00  •  36 • В России

- Павел Владимирович, появилась информация - со ссылкой на источники - что могут перенести голосование по поправкам на июнь. Насколько это реально?

- Я одно могу сказать, что это - (назначение сроков голосования.- А.Г.) - компетенция президента, так и в Законе написано, что именно глава государства принимает решение о дне голосования.

Ну, и мы также знаем, что на встрече с председателем Центральной избирательной комиссией Эллой Памфиловой Владимир Путин сказал, что, если - в связи с заболеваниями коронавирусом - положение будет осложняться, то - перенос срока голосования вполне возможен.

Посмотрим, как будут развиваться события.

- А в Госдуме, в вашей Рабочей группе насчёт переноса пока нет никаких сведений?

- У нас пока никаких новых сведений нет, мы готовимся.

Скорее, готовится ЦИК, готовятся органы Центральной избирательной комиссии.

- Все по плану

- Да, пока идет все по плану, дальше будет видно - как будет развиваться обстановка с коронавирусом.

- Интересно, а бюллетени для голосования печатают уже?

- Это тоже вопрос к ЦИКу.

- А можно вопрос к вам, как к опытному избирателю? Говорят, что, если на июнь голосование перенесут, а его же проводят, как правило, в школах, а там в июне - ЕГЭ, то-се…

- Ну, первое, и я это уже отметил - у нас обозначено 22 апреля.

Второе - ситуация под контролем, как говорят те, кто возглавляет наши органы, связанные с борьбой с распространением коронавируса.

Если будет приниматься решение о переносе голосования, то наверняка все взвесят.

Но пока у нас - 22 апреля. Другого решения пока нет.

- Ясно. А по телевизору уже идет реклама, вот Владимир Машков, в частности, призывает избирателей голосовать за поправки в Конституцию... День, правда, там не называют.

- Ну, это понятно.

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