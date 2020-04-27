Павел Крашенинников: Лет десять назад некоторых «депутатов» не видели в парламенте годами

- Доброе утро! Вас можно поздравить с днем парламентаризма?

- Почему только меня? У нас двухпалатный парламент – Государственная Дума и Совет Федерации, который утверждает принятые Думой законопроекты. Есть законодательные собрания в субъектах Федерации. Тоже не нужно забывать, что это и их праздник.

Вообще парламент – это завоевание общечеловеческое, цивилизационное. Это касается всех, а не только депутатов и их помощников.

- Ну, тогда нас всех с нашим общим праздником?

Павел Крашенинников: «Киса Воробьянинов - вымышленный бывший депутат первой Госдумы»

- Спасибо. В России парламент в виде Государственной Думы был образован императором Николаем Вторым в 1906 году. Государь первоначально хотел создать законосовещательный орган. Но в связи с тем, что консультативных образований и так было много, было принято решение, что Дума должна быть законотворческим институтом. Что, собственно, и получилось.

Первая Госдума работала недолго, 72 дня. Вот такая первая ласточка, первый блин, как хотите, народовластия. И выборы были своеобразными, но, тем не менее, это были, действительно, выборы. И, конечно, выбрали не совсем тех, кого хотел император.

- Уж извините, но первым на память о той Государственной думе приходит почему-то незабвенный герой Ильфа и Петрова Киса Воробьянинов, сатирический и, не побоюсь этого слова, негативный образ буржуазного депутата.

- Ильф и Петров были чрезвычайно талантливые люди. Они, собственно, Кису взяли как такой персонаж, которого все пинали. Это же вся коммунистическая пропагандистская машина была заточена на то, чтобы создать негативный образ всего дореволюционного: буржуев, нэпманов, царя, капиталистов... Десятилетиями впихивали в наш мозг эти карикатуры. У них получилось, надо сказать.

Но реально первая Дума была очень квалифицированная. Газетные заголовки тех дней прямо называли депутатов лучшими людьми. Там было огромное количество профессоров. Огромное количество великих экономистов, юристов, было много конституционных демократов, были представители самых разных идей и сословий. Председатель первой нашей Госдумы Сергей Андреевич Муромцев – он вообще мировая величина. Его книги по римскому праву до сих пор классика. И не только в России, но и в мире. Естественно, он у нас был закрыт в советское время. Доступа не было к его работам. И цитировать их было нельзя.

То есть Думу распустили не потому, что она не была профессиональна, а потому, что говорила не то, что хотели слышать император и его окружение. Попытались собрать Учредительное собрание – тоже не понравилось, ликвидировали.

- Ни за что, получается. У депутатов ведь работа такая – дискутировать, обсуждать, критиковать.

- Собственно, само название подобного выборного органа происходит от французского «parler» - «говорить» .

- Стало быть, «парламент» на русский переводится как…

- … «говорильня», да! И нравится нам или не нравится, но обсуждения могут быть такие-сякие, но главное, что они есть. Главное, что проблемы поднимаются, вскрываются, обсуждаются. И из этих дискуссий вырастают правила жизни – то есть законы. Даже если нам эти правила не нравятся, мы видим, откуда они взялись: каковы источники, кто предлагал и почему, каковы доводы в пользу принятия закона.

- Но Киса Воробьянинов думский пиджак таки основательно замарал. Удалось ли нынешней Думе отмыть мундир?

- Что касается сегодняшних депутатов, мы разные все. Собственно, представляющие срез нашего общества. Я не могу сказать, лучше стали к депутатам относиться или хуже. Да, попрозрачней стала ситуация с точки зрения имущественного статуса. Стала доступна обществу информация об активности депутата, об исполнении им своих обязанностей. Например, о посещении заседаний и участии в голосовании. Напомню, еще лет десять назад некоторых «депутатов» не видели в парламенте годами.

Политическая борьба, борьба мнений существует. И эта конкуренция, если она в рамках закона, должна приветствоваться.

- А сколько законопроектов принимает Госдума за год? Вы не подсчитывали?

- Вы знаете, есть такие цифры, но мы же не фабрика, чтобы отчитываться по количеству. Понимаете, есть важные какие-то вопросы, есть запросы общества. Мы должны на них реагировать. Если мы это делаем, если реакция не запоздалая, происходит вовремя, мне кажется, можно говорить об эффективности.

А так, понимаете, ну, приняли один закон, потом в него один раз поправки внесли, второй раз, третий. Ну, это, конечно, формально количество решений увеличивает, но по сути идет шлифовка одной позиции.

А вообще, я - сторонник стабильного законодательства. Понятно, что экономика меняется, возникают кризисные ситуации, причем, не только с экономикой связанные. Вот здравоохранение во всем мире попало в такую критическую ситуацию. И потребовалась корректировка каких-то законов или принятие новых.

В других ситуациях, когда обстановка нормальная, более-менее спокойная, и законотворчество тоже должно быть именно таким, спокойным и нормальным, просчитанным и проанализированным. С пониманием последствий.