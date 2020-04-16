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Павел Крашенинников исключил заочное голосование по поправкам в Конституцию

16 апреля 2020, 13:35  •  52 • В России

- Павел Владимирович, я заметил, что и пресса, и политики, говоря о каких-то проблемах – медицины, бизнеса, например, все чаще ссылаются на поправки к Конституции. Получается, их еще не приняли, а они уже работают?

- Да, и я тоже обращал на это внимание.

Фактически, когда готовились поправки в текст Основного Закона, никто не думал, что возникнет такая ситуация с пандемией. И то, что кто-то - уже сейчас, при случае - уже ссылается на непринятые пока еще поправки, говорит об одобрении их гражданами.

- А вы сами-то какие конкретно поправки имеете ввиду?

Павел Крашенинников: «Заочное - в условиях эпидемии - голосование по поправкам в Конституцию? Нет, это исключено. »

- Конечно, - те, что касаются доступности медицины, поддержки бизнеса. Несмотря на то, что еще общероссийского голосования не было.

Но это хорошо, мы обкатываем текст Конституции, который одобрен парламентом не только федеральным, но и законодательными собраниями субъектов федерации. Смотрим, как это все происходит.

Такие беды, как нынешняя эпидемия, помогают по-другому посмотреть на вещи, казалось бы, привычные.

- Для вас это все неожиданно? Вы же юрист с большим стажем...

- Вы знаете, неожиданной оказалась вообще вся ситуация, когда коронавирус охватил весь мир.

А ссылки на поправки - не принятые, но вполне «работоспособные», доказывают их универсальность.

Мы, конечно, их готовили, чтобы они работали десятилетиями.

- Законотворчество – скучная, рутинная работа. Но вы сейчас – на вершине рейтингов, вас назвали самым популярным депутатом...

- Когда ты знаешь, что делаешь, понимаешь, для чего трудишься, - мне кажется, это не скучно.

Понятно, что поправки в Конституцию, о которых мы говорим, важны для всей страны. Отсюда интерес к работе Комитета Государственной Думы по законодательству, который я возглавляю. Потому что мы все делаем публично, открыто. Любая общественная деятельность, если она не прозрачная, - уже, мне кажется, не общественная, а какая-то другая. У нас же все заседания комитетов проходят в присутствии камер, журналистов. Вот и с вами, Александр, сколько мы вместе читателям рассказывали про эти поправки.

- То есть, я тоже могу рассчитывать на частичку славы?

- Всю забирайте, Александр!

- Голосование из-за эпидемии перенесли на неопределенный срок. Может быть, заочно его провести? И деньги сэкономим. Как вам идея?

- Мне кажется, что все-таки нужно дождаться, когда коронавирус уйдет. И прийти на участки для голосования. С тем, чтобы не подвергать сомнениям его итоги. Понимаете, ведь еще нужно, чтобы было доверие не только к тексту, но и к самому голосованию.

Подождем, не будем подвергать, с одной стороны, риску здоровье и жизнь. С другой стороны, сам текст, он все-таки, как я уже сказал, должен работать долго. Поэтому - все процедуры, которые установлены законом, надо обязательно провести.

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