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Павел Крашенинников, глава Комитета Госдумы по законодательству: Надеюсь, что голосовать за поправки в Основной закон мы будем без масок

22 апреля 2020, 16:35  •  21 • В России

В среду, 22 апреля, в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) прошёл «круглый стол» на тему: «Будущее демократии. Пандемия и избирательное право».

Дата выбрана не случайно - по первоначальной редакции Указа Президента России, именно в этот день должно было состояться голосование по изменениям в Конституцию России. Но оно перенесено - до спада эпидемии коронавируса.

- Павел Владимирович, какой был бы результат, если бы все пошло по плану и 22 апреля люди пришли на избирательные участки? - с таким вопросом корреспондент kp.ru обратился к сопредседателю Рабочей группы по подготовке поправок в Основной Закон...

- Прежде всего, хотел бы заметить, работа проведена огромная. И на самом деле обсуждение предложений по поправкам, связанным с доступностью медицины, с поддержкой бизнеса, с социальной поддержкой граждан, многодетных семей и так далее, - не прошло даром.

Несмотря на то, что всенародное голосование все-таки отложили, эти наработки пригодились. И сейчас мы видим, что, - даже при тяжелой ситуации в экономике, все-таки находятся деньги, возможности. И все делается для того, чтобы удержать на плаву малый бизнес. Выплачиваются пособия на детей...

Мне кажется, что, с учетом всех обстоятельств, конечно, социальный блок поправок был бы поддержан особенно активно.

Павел Крашенинников: «Надеюсь, что голосовать за поправки в Основной закон мы будем без масок».

- А по другим поправкам...

- Что касается суверенитета, мне кажется, здесь тоже достаточно сильно все отработано. И система сдержек и противовесов - во власти - тоже очень важная, нужная вещь. Мы здесь отточили все формулировки.

И, я думаю, что у нас, если бы не эпидемия, сегодня было бы неплохое голосование.

Но все еще впереди. Я надеюсь, что мы в ближайшее время все-таки проведем последний этап принятия поправок в Конституцию – всеобщее голосование.

А что касается текста, то вы знаете, что его изучили и обсудили и в федеральном парламенте, и в законодательных собраниях субъектов федерации. Все без исключения поправки поддержали. То есть - текстуально новая редакция Конституция готова. Теперь нужно, чтобы граждане высказались, за ними последнее слово.

А так - мы из абстрактных категорий практически уже вышли в практическую плоскость.

- Станет ли возвращение выборов и референдумов в мире и, в частности, у нас приметой конца эпидемии? Этот вопрос также обсуждали в ходе «круглого стола» в ЭИСИ...

- Мне кажется, да.

Хотя, я бы немножко перевернул эту формулу. Все-таки, на мой взгляд, - чтобы не общероссийское голосование было предвестником окончания эпидемии. Наоборот, мероприятия начнуться после нормализации обстановки

- Мы наблюдали по ТВ, как 15 апреля проходили парламентские выборы в Южной Корее, где эпидемия еще не завершилась. Она просто идет на спад. Тем не менее, люди пришли на избирательные участки. Правда, и руки протирали, и маски надели. Тем не менее, у них и всплеска заболеваемости не случилось.

- Знаете, они оценили ситуацию сами. Посмотрели, приняли решение. Мы зарубежный опыт должны учитывать.

Но - все-таки решение принимать нам надо самим, исходя из наших реалий.

- Вы считаете, мы в масках голосовать не будем - допустим, в сентябре?

- Давайте не будем торопить события. А пока у нас - карантин, самоизоляция. И, конечно, я знаю, что многим это не нравится. Да и кому это может понравиться? Мне тоже не нравится. Но - надо набраться выдержки, терпения.

- Может ли как-то меняться процедура голосования в связи с коронавирусом?

- Я, честно говоря, считаю, что, наверное, не нужно по телефону голосовать. Процедуры возможны, но они должны быть обеспечены Законом, чтобы было понятно, что они правомерны. Чтобы не было возможности каких-то инсинуаций.

Мне кажется, эти принципы нам надо соблюдать. Это нужно и для голосования, и для самого текста Конституции. Нам жить, надеюсь, достаточно долго по этом тексту. Не одно десятилетие.

- Пока по старой чуть-чуть поживем.

- Что значит – по старой? Мы же в нее вносим поправки. И она - действующая. Так что она не старая.

- Я имею в виду, без поправок.

- Пока – так.

- Там же есть единый день голосования в сентябре. Может, заодно и за поправки проголосуем?

- Это совсем не обязательно увязывать. Выборы и общероссийское голосование – они, конечно, схожи. Потому что нужно опускать бюллетень. Но это принципиально разные вещи.

И я не вижу такой ситуации, чтобы мы в единый день голосования ещё и по поправкам голосовали. Я считаю, что лучше бы, конечно, это сделать отдельно, как написано в законе, чтобы это был отдельный выходной день. Чтобы мы смогли к этому подготовиться. Чтобы это было все честно и чисто.

- То есть - будем с вами надеяться на то, что нам не придется голосовать за поправки в Конституцию в масках?

- Я очень на это надеюсь.

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