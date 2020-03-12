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Павел Крашенинников - о снятии ограничений президента по участию в выборах: Терешкова совершила мужественный поступок
12 марта 2020, 13:00 • 24 • В России
- Павел Владимирович, с Валентиной Терешковой вы уже пообщались - после того как она выступила в Госдуме с поправкой о снятии ограничений президенту по участию в выборах? Как она себя чувствует, как она переживает? Потому что - резонанс-то очень большой.
- Вчера общались. Дай Бог ей здоровья, все вроде пока нормально.
- Она видит, знает, как в СМИ все это обсуждается? Какой резонанс...
- Да. Но лучше вы у нее спросите.
- Я уже спрашивал - мне понятно ее настроение.
- Она, разумеется, человек переживающий, понимает, какой резонанс вызвало ее предложение. Конечно, такая история… Валентина Владимировна приковала к себе внимание в очередной раз.
Но в принципе она - то, что считала нужным, то и сделала, это такой мужественный поступок, конечно.
- Дальше ваши действия какие - с поправками?
- Сегодня - завтра Законодательные собрания субъектов (регионов) Российской Федерации рассмотрят одобренный двумя палатами текст поправок в Конституцию, в субботу подведет итоги Совет Федерации.
Затем - президент подписывает этот закон, и - в соответствии с положениями этого же закона - документ направляется в Конституционный суд.
Как и обещал президент, Конституционный суд будет рассматривать этот закон на соответствие первым двум и 9-й главе Конституции, этим незыблемым главам (9-я глава - это процедура внесения поправок. - А.Г.)
Будет решение Конституционного суда, и - в зависимости от этого - дальше президент будет предлагать дату (мы говорили про 22 апреля) голосования.
Павел Крашенинников - о поправке по новому президентскому сроку Путина
И затем - уже эта история, связанная с подготовкой, информированием населения, формированием избирательных комиссий, и будет проводиться сама процедура общероссийского голосования.
- Когда мы узнаем о судьбе поправки Терешковой?
- Мы же ее приняли.
- Я имею в виду - в Конституционном суде - когда решение вынесут?
- Я не могу сказать, это к ним вопрос. Вы мне все время задаете вопросы - за кого-то. Это будет после того, как проголосуют Законодательные собрания, Совет Федерации подведет итоги и подпишет президент.
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