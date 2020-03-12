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Павел Крашенинников - о снятии ограничений президента по участию в выборах: Терешкова совершила мужественный поступок

12 марта 2020, 13:00  •  24 • В России

- Павел Владимирович, с Валентиной Терешковой вы уже пообщались - после того как она выступила в Госдуме с поправкой о снятии ограничений президенту по участию в выборах? Как она себя чувствует, как она переживает? Потому что - резонанс-то очень большой.

- Вчера общались. Дай Бог ей здоровья, все вроде пока нормально.

- Она видит, знает, как в СМИ все это обсуждается? Какой резонанс...

- Да. Но лучше вы у нее спросите.

- Я уже спрашивал - мне понятно ее настроение.

- Она, разумеется, человек переживающий, понимает, какой резонанс вызвало ее предложение. Конечно, такая история… Валентина Владимировна приковала к себе внимание в очередной раз.

Но в принципе она - то, что считала нужным, то и сделала, это такой мужественный поступок, конечно.

- Дальше ваши действия какие - с поправками?

- Сегодня - завтра Законодательные собрания субъектов (регионов) Российской Федерации рассмотрят одобренный двумя палатами текст поправок в Конституцию, в субботу подведет итоги Совет Федерации.

Затем - президент подписывает этот закон, и - в соответствии с положениями этого же закона - документ направляется в Конституционный суд.

Как и обещал президент, Конституционный суд будет рассматривать этот закон на соответствие первым двум и 9-й главе Конституции, этим незыблемым главам (9-я глава - это процедура внесения поправок. - А.Г.)

Будет решение Конституционного суда, и - в зависимости от этого - дальше президент будет предлагать дату (мы говорили про 22 апреля) голосования.

Павел Крашенинников - о поправке по новому президентскому сроку Путина

И затем - уже эта история, связанная с подготовкой, информированием населения, формированием избирательных комиссий, и будет проводиться сама процедура общероссийского голосования.

- Когда мы узнаем о судьбе поправки Терешковой?

- Мы же ее приняли.

- Я имею в виду - в Конституционном суде - когда решение вынесут?

- Я не могу сказать, это к ним вопрос. Вы мне все время задаете вопросы - за кого-то. Это будет после того, как проголосуют Законодательные собрания, Совет Федерации подведет итоги и подпишет президент.

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