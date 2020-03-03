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Павел Крашенинников - о президентских предложениях в Конституцию: Поправки - железобетонные. Чтобы ни у кого не было желания что-то откусить
03 марта 2020, 15:00 • 83 • В России
- Павел Владимирович, к вам в Госдуму пришли поправки в Конституцию с подписью президента.
- Да, 24 страницы.
- И подпись не факсимиле, а настоящая?
- Это документ, на основе которого принимается закон, по которому потом мы все будем жить.
- Какие-то неожиданности есть?
Павел Крашенинников - о президентских поправках в Конституцию: «Они укрепят букву Основного Закона действительно новой России»
- Нет, это скорее такое завершающее, важное послание Президента России. 2 марта закончился срок подачи предложений...
Мы теперь должны все рассмотреть - наряду с другими поправками, которых более 300.
Мы все это анализируем, обсуждаем на заседаниях Комитета по законодательству. И в будни, и в выходные.
Мы обсуждали многие вещи, связанные с наукой, культурой, экологией.
Совершенно неожиданно, например, пришли предложения, чтобы обложить собак налогами. Важно было текстуально все выверить, чтобы поправки стыковались с другими конституционными нормами, не противоречили бы им. У нас есть 1-я и 2-я главы, которые незыблемы. Нужно, чтобы впоследствии, с того момента, когда Конституция в новой редакции вступит в силу, механизм работал безупречно.
10 марта будем рассматривать предложения во втором чтении.
- На мой взгляд, очень не хватало пункта о правопреемственности России от СССР. С ядерным оружием все было понятно, но возникла масса всяких нюансов.
- Знаете, к сожалению, есть люди, которые отвергают нашу историю, говорят, что все, что происходило в Советском Союзе, было плохо. А во время революции 1917 года часть людей отвергала то, что было до этой революции, говорили, что все это было неправильно.
На самом деле - все это наша история, и то, и другое. Плохо или хорошо, но это наше: и раны, и болячки, и какие-то завоевания. Не получится зачеркнуть, это наша жизнь, наша с вами, Александр. Понятно, что уже есть люди, которые выросли после 90-х, но мы все-таки еще живы… И от этого никуда не денешься.
И надо понимать, что когда Советский Союз распался, Россия приняла на себя обязательства СССР. Там были и активы, и пассивы…
- И долги.
- Да, пассивы это и есть долги. А активы - это и членство в ООН, и то же имущество, которое было советское, а стало российским.
Такое решение непростое, но оно было, его сейчас закрепили. Мне кажется, это нормально. Сейчас ситуация оказалась немножко обостренной, но в 1993-м году это точно не прошло бы, даже на стадии обсуждения.
- Наконец-то появится у нас параграф о недопустимости действий и призывов к отчуждению частей территории России. Его озвучил известный актер Владимир Машков.
- Железобетонная поправка, как ее охарактеризовали впоследствии. Да, эта норма появилась. Страна у нас большая, может быть, есть некоторые желающие что-то откусить, есть и желающие уступить, и, я считаю, надо бы закрепить норму неделимости на высочайшем уровне - в Конституции.
- А что вы думаете о предложенной поправке о подвиге народа в Великой Отечественной войне? О том, что любое его отрицание будет считаться антиконституционным. Мы 75 лет жили без этой поправки. Казалось, все и так ясно: подвиг народа для нас – святое. Почему сейчас президент решил внести такую формулировку в Конституцию?
- Мне кажется, Александр, вы правильно говорите, что в сознании россиян есть понимание подвига. Это проверено временем. Просто предлагается закрепить в Основном законе то, что подавляющее большинство и так считает важным, нужным.
- Есть предложение сделать запись о русском народе как о государствообразующем. Это актуально? В нашем многонациональном государстве?
- В нашей Конституции указано, что наша страна - многонациональная, и никто это вычеркивать или менять не собирается. Я считаю, это наше преимущество очень большое, что у нас такая многонациональная страна, многонациональная культура…Все прекрасно дополняют друг друга. Не думаю, что упоминание русского народа кого-то может принизить. Я не вижу каких-то норм, которые кого-то обидели бы, по-моему, все очень тщательно выверено.
- И слава Богу, что о Боге президент напомнил.
- То, что предки передали нам, надо хранить. В том числе и веру. У нас многоконфессиональная страна. Насколько я знаю, на межконфессиональном совещании новые тезисы обсуждали и нашли вполне универсальную корректную для всех формулу.
- Президентский пакет оживил работу вашей рабочей группы?
- Конечно, это самые главные поправки. Президент предложил свой вариант, свое видение, и, конечно, это чрезвычайно важно для основного закона.
- Насколько для вас неожиданно было, что такое бурное обсуждение поправок по всей стране получилось?
- В первую неделю, честно говоря, я не очень ожидал такой активности, но потом мы отвечали на вопросы, заслушивали, фиксировали, спорили. По-моему, все идет нормально.
- Сколько человек приняли участие в обсуждении поправок?
- Мы пока не считали. Смотрите, около тысячи предложений было. Мы выступали перед разными организациями, перед разными профессиональными сообществами... Я думаю, что сосчитать все это невозможно. Но можно сослаться на социологов, которые утверждают, что больше половины взрослого населения России в курсе и обсуждают эту тему.
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