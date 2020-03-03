Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Махал руками и заводил трибуны: Украинец набросился на русского хоккеиста во вре...
"Это не компромисс": В правящей партии Турции оценили предстоящую поез...
Любишь Европу – заставим полюбить ЛГБТ!
"Разобраться с Москвой с помощью атомной бомбы": "Слуга народа&qu...
Главная / В России

Павел Крашенинников - о президентских предложениях в Конституцию: Поправки - железобетонные. Чтобы ни у кого не было желания что-то откусить

03 марта 2020, 15:00  •  83 • В России

- Павел Владимирович, к вам в Госдуму пришли поправки в Конституцию с подписью президента.

- Да, 24 страницы.

- И подпись не факсимиле, а настоящая?

- Это документ, на основе которого принимается закон, по которому потом мы все будем жить.

- Какие-то неожиданности есть?

Павел Крашенинников - о президентских поправках в Конституцию: «Они укрепят букву Основного Закона действительно новой России»

- Нет, это скорее такое завершающее, важное послание Президента России. 2 марта закончился срок подачи предложений...

Мы теперь должны все рассмотреть - наряду с другими поправками, которых более 300.

Мы все это анализируем, обсуждаем на заседаниях Комитета по законодательству. И в будни, и в выходные.

Мы обсуждали многие вещи, связанные с наукой, культурой, экологией.

Совершенно неожиданно, например, пришли предложения, чтобы обложить собак налогами. Важно было текстуально все выверить, чтобы поправки стыковались с другими конституционными нормами, не противоречили бы им. У нас есть 1-я и 2-я главы, которые незыблемы. Нужно, чтобы впоследствии, с того момента, когда Конституция в новой редакции вступит в силу, механизм работал безупречно.

10 марта будем рассматривать предложения во втором чтении.

- На мой взгляд, очень не хватало пункта о правопреемственности России от СССР. С ядерным оружием все было понятно, но возникла масса всяких нюансов.

- Знаете, к сожалению, есть люди, которые отвергают нашу историю, говорят, что все, что происходило в Советском Союзе, было плохо. А во время революции 1917 года часть людей отвергала то, что было до этой революции, говорили, что все это было неправильно.

На самом деле - все это наша история, и то, и другое. Плохо или хорошо, но это наше: и раны, и болячки, и какие-то завоевания. Не получится зачеркнуть, это наша жизнь, наша с вами, Александр. Понятно, что уже есть люди, которые выросли после 90-х, но мы все-таки еще живы… И от этого никуда не денешься.

И надо понимать, что когда Советский Союз распался, Россия приняла на себя обязательства СССР. Там были и активы, и пассивы…

- И долги.

- Да, пассивы это и есть долги. А активы - это и членство в ООН, и то же имущество, которое было советское, а стало российским.

Такое решение непростое, но оно было, его сейчас закрепили. Мне кажется, это нормально. Сейчас ситуация оказалась немножко обостренной, но в 1993-м году это точно не прошло бы, даже на стадии обсуждения.

- Наконец-то появится у нас параграф о недопустимости действий и призывов к отчуждению частей территории России. Его озвучил известный актер Владимир Машков.

- Железобетонная поправка, как ее охарактеризовали впоследствии. Да, эта норма появилась. Страна у нас большая, может быть, есть некоторые желающие что-то откусить, есть и желающие уступить, и, я считаю, надо бы закрепить норму неделимости на высочайшем уровне - в Конституции.

- А что вы думаете о предложенной поправке о подвиге народа в Великой Отечественной войне? О том, что любое его отрицание будет считаться антиконституционным. Мы 75 лет жили без этой поправки. Казалось, все и так ясно: подвиг народа для нас – святое. Почему сейчас президент решил внести такую формулировку в Конституцию?

- Мне кажется, Александр, вы правильно говорите, что в сознании россиян есть понимание подвига. Это проверено временем. Просто предлагается закрепить в Основном законе то, что подавляющее большинство и так считает важным, нужным.

- Есть предложение сделать запись о русском народе как о государствообразующем. Это актуально? В нашем многонациональном государстве?

- В нашей Конституции указано, что наша страна - многонациональная, и никто это вычеркивать или менять не собирается. Я считаю, это наше преимущество очень большое, что у нас такая многонациональная страна, многонациональная культура…Все прекрасно дополняют друг друга. Не думаю, что упоминание русского народа кого-то может принизить. Я не вижу каких-то норм, которые кого-то обидели бы, по-моему, все очень тщательно выверено.

- И слава Богу, что о Боге президент напомнил.

- То, что предки передали нам, надо хранить. В том числе и веру. У нас многоконфессиональная страна. Насколько я знаю, на межконфессиональном совещании новые тезисы обсуждали и нашли вполне универсальную корректную для всех формулу.

- Президентский пакет оживил работу вашей рабочей группы?

- Конечно, это самые главные поправки. Президент предложил свой вариант, свое видение, и, конечно, это чрезвычайно важно для основного закона.

- Насколько для вас неожиданно было, что такое бурное обсуждение поправок по всей стране получилось?

- В первую неделю, честно говоря, я не очень ожидал такой активности, но потом мы отвечали на вопросы, заслушивали, фиксировали, спорили. По-моему, все идет нормально.

- Сколько человек приняли участие в обсуждении поправок?

- Мы пока не считали. Смотрите, около тысячи предложений было. Мы выступали перед разными организациями, перед разными профессиональными сообществами... Я думаю, что сосчитать все это невозможно. Но можно сослаться на социологов, которые утверждают, что больше половины взрослого населения России в курсе и обсуждают эту тему.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
02 марта 2020, 20:00
В идлибский город Серакаб зашла военная полиция России
02 марта 2020, 20:00
Путин поручил за полгода научить чиновников русскому языку
02 марта 2020, 20:00
Путин включил в Конституцию Бога и русский народ
03 марта 2020, 12:00
Эксперт оценил заявление США о непризнании Крыма по примеру Прибалтики
03 марта 2020, 01:30
Без симптомов заболевания: в Москве 24 человека госпитализированы из-за контакта с россиянином с коронавирусом
02 марта 2020, 22:30
«Изложены на 24 страницах»: Путин внёс в Госдуму поправки к законопроекту о Конституции
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 марта 2020, 07:35
"Нервный джигит" сыграл злую шутку с Эрдоганом: Истинные причины бойни в Ид...
03 марта 2020, 06:35
Удар коронавируса. Что скрывают вирусологи?
03 марта 2020, 00:35
"Достоевский никому не должен": Олигарх погасил долги писателя в немецком к...
03 марта 2020, 11:35
"Взорвали радиосигналом": Малайзийский боинг MH17 был уничтожен спрятанными...
03 марта 2020, 06:35
Критический расклад в небе Идлиба. Готовы ли ВКС России компенсировать «хромоту» сири...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2020, 05:09
Простая логика: за какие поправки россияне будут голосовать 22 апреля
02 марта 2020, 06:39
"Он нарушил "негласное правило": Политтехнолог прокомментировал статью Bloomberg о Мишустине
26 февраля 2020, 03:09
Словесный расстрел украинцев и Лукашенко: Михеев жёстко "напомнил" о грехах Киева и Минска
01 марта 2020, 04:39
"Стресс и желание звонить домой": Поддубный рассказал о состоянии турецких военных в Идлибе
27 февраля 2020, 08:24
Вертолет США уничтожил русский танк Армата (Telegram. Обзор)
29 февраля 2020, 02:39
"Турки ещё те олени": Военкор заявил о самоуверенности бойцов Эрдогана - "на грани слабоумия, без отваги"
29 февраля 2020, 12:24
"Перекроют пролив - сделаем два": Ветеран ФСБ рассказал о действиях России в случае конфликта с Турцией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.