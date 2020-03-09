Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Женщина для дипломатической ширмы: крутые горки Шуры Коллонтай
"Не жили бедно - нечего и начинать": Госслужащие втихую пытаются обхит...
Бывший украинский шпион назвал войну Киева за Донбасс проигранной
"Сегодня — первый день паники": косвенных жертв коронавируса миллиарды
Главная / В России

Павел Крашенинников - о поправках в Конституцию: Запрещать госслужащим иметь собственность за рубежом нет смысла. Зато им будет не положено хранить деньги в зарубежных банках

09 марта 2020, 18:02  •  74 • В России

- Павел Владимирович, а почему все-таки в число поправок в Конституцию России решили не включать предложение о том, что чиновники, депутаты не должны обзаводиться собственностью за рубежом?

- В смысле, им это не запрещено, да.

- Это вызвало некоторое разочарование у простых людей, у меня такое ощущение.

- Вы знаете, давайте разбираться.

Мы вводим запрет на обязательственные отношения, которые, как известно, все время в динамике находятся. Можно открыть счет в иностранном банке, можно закрыть.

С недвижимостью немного другая ситуация. Здесь действует право собственности. Эта статичная вещь, неподвижная - недвижимость! Это не открыть и закрыть счет, не перевести деньги и так далее. Надо понимать, что это элемент возможностей любого человека.

У нас такая возможность появилась только в самом конце ХХ века. Причем, недвижимости - как категории - у нас не было до 90-х годов. И, соответственно, обладать мы ей не могли.

В СССР, если бы кто-то получил по наследству второй дом или купил, - он должен был в течение года один из двух продать. Ограничения были на жилоплощадь (не больше 60 квадратных метров на человека) и так далее.

Поэтому, надо понимать, что мы Конституцию формируем на десятилетия вперед. На будущее.

И, если вдруг какой-то предприниматель решил вдруг избраться в депутаты, его избрали, допустим, в Госдуму. То почему он такое право (на собственность за рубежом. - А.Г.) не имеет? Если он это декларирует, если она у него, эта недвижимость, законна? Если он ее не помощью махинаций, а нормально получил (приобрёл)? Почему у нас презумпция виновности должна быть? Я этого не понимаю.

Если кто-то идет на пост министра, в Сенат, уполномоченным по правам человека или хочет стать мэром города, - он это все - свою собственность (независимо от того, где она находится, у нас в стране или за рубежом. - А.Н.) декларирует. Он должен обязательно это сделать.

И граждане должны это видеть. Вы это все напишите.

- Хорошо.

- Наша огромная страна, к сожалению, ушла в историю, я имею в виду СССР. И у нас родственные связи остались. У кого-то родители, родственники в Белоруссии, на Украине, в Казахстане, в других республиках бывшего СССР...

- Это интересно. Это не звучало. Почему-то все сразу думают, что речь - о собственности в дальнем зарубежье...

- А если родственник остались в ближнем зарубежье. И если по наследству кто-то что-то передал? И что, это черная метка, что ли? Я не понимаю.

- Да, вроде, логично...

- И почему это надо ограничивать? Мне кажется, если такая недвижимость есть, человек собрался во власть, она у него, эта недвижимость должна быть законна. И он ее должен декларировать. В противном случае - мы их будем толкать на махинации.

- В смысле?

- На какую-то тещу начнут записывать, на каких-то детей, подставных лиц. Надо вчистую работать.

Мне кажется, это - ситуация, которую нам надо понимать. Понятно, что у подавляющего большинства населения этого нет, как, кстати, у меня, у тебя тоже нет, Александр.

- Не, у меня ничего нет за рубежом.

- Поэтому понятно, что - кого-то «жаба душит». И так далее. Это психологически понятно. И, конечно, легче всего было сказать, всех давайте обнулим. И все. И пусть продают, переписывают на кого-то, это их проблема.

Но, мне кажется, честнее было бы так. То есть - не запрещать иметь собственность за рубежом. Хотя, не всем это нравится.

- Откуда вообще эта поправка возникла?

- Оппозиционные фракции, в частности, коммунистическая предложила это. Это не секрет. Это все есть.

- Понятно.

- Вы там, Александр, эти аргументы приводите, а то бывает по-разному: скажешь одно, а…

- Аргумент про ближнее зарубежье у вас нигде не звучал.

- Это не только ближнее.

- Да понятно... У вас звучало, что - собственность зарубежная, и у всех сразу: ага, Штаты, Британия и так далее. Оказывается, речь-то идет и о ближнем зарубежье.

- Конечно, обо всем речь идет. И, я уверяю, что - если в процентном соотношении всю недвижимость зарубежную взять, очевидно, - где, какой больше будет? Не той, которая стоит миллионы долларов, а той, которая почти ничего не стоит. Так ведь?

- Интересное уточнение... Вы считаете, что это не снизит явку народа на участки для голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля?

- Да нет, мне кажется, нам надо все смотреть - всем вместе. Мне кажется, мы же ограничения достаточно сильные сделали по тем же счетам...

- А по счетам - давайте ещё раз напомним - какие ограничения?

- Что нельзя иметь счета в зарубежных банках.

- Это остается, да?

- Остается.

- Я понял. Спасибо. Мы все, что вы говорите, все это выдаем.

- Надеюсь.

Павел Крашенинников - о поправках в Конституцию: «Запрещать госслужащим иметь собственность за рубежом нет смысла. Зато им будет не положено хранить деньги в иностранных банках».

ЕЩЕ ИНТЕРВЬЮ

Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России: Предложений - сотни! Так много работы - как бы из дома не выгнали!

Об этом известный юрист рассказал нашему обозревателю Александру Гамову (подробности)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
08 марта 2020, 18:00
Тащить в Киев и не пущать в Москву
08 марта 2020, 21:30
«Сделать бомбу и поозоровать в каком-нибудь Саранске»: RT публикует расшифровки разговоров фигурантов дела «Сети»
08 марта 2020, 00:30
«Существующие правила недостаточно ясны»: Путин поручил провести реформу миграционных режимов
09 марта 2020, 01:00
А вы читали поправку? По ней все народы России у нас - государствообразующие
08 марта 2020, 18:30
«Упрощает процесс оформления»: в России начали применять новый формат полиса ОСАГО
08 марта 2020, 19:30
Приехали из Италии: в России выявили ещё три случая заболевания коронавирусной инфекцией
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 марта 2020, 00:35
"Достоевский никому не должен": Олигарх погасил долги писателя в немецком казино - СМИ
07 марта 2020, 19:35
"Опять оказались в котле": Россия в Совбезе ООН красиво ответила Украине и Западу по поводу Крыма
06 марта 2020, 06:35
"Что ж ты, фраер, сдал назад": Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана
09 марта 2020, 05:35
Зеленский дал Путину год и признался в обиде. Мария Захарова предложила ему инструкцию
08 марта 2020, 12:35
"Нас предали": Поддубный о том, как боевики в Идлибе отнеслись к соглашению Путина и Эрдогана
05 марта 2020, 09:35
Интервенцию турок в Сирию отравит русская "Гадюка": Китай предсказал Анкаре тяжёлую схватку
03 марта 2020, 09:35
Махал руками и заводил трибуны: Украинец набросился на русского хоккеиста во время матча
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.