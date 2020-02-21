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Павел Крашенинников - о поправках в Конституцию: Помните, как в СССР проявляли фотоснимки? А теперь закрепим...

21 февраля 2020, 14:09  •  81 • В России

- Павел Владимирович! Сейчас вот все думают, когда же лучше устроить голосование по поправкам Конституции. Пока вы едете на заседание Рабочей группы, можно Я нашел дату хорошую. Весь апрель посмотрел, можно - несколько соображений от меня? По апрелю...

- Да, я слушаю.

- Ну, 1 апреля - понятно.

2 апреля - День гегемона. Есть даже День грехов 8 апреля.

Крашенинников - о дате голосования по поправкам в Конституцию

А вот 28 апреля - День радости, что жив. Это по одному тут календарю. Это вторник.

А по другому календарю - это Всемирный день охраны труда. По-моему, подходит. Нет «смычки» с другим выходным, вторник же.

- Так...

- Если сделать голосование, допустим, 24 апреля, а это пятница, многие, воспользовавшись ещё одним выходным, могут уехать огороды копать или на дачу. Вы как к нашей дате относитесь?

- Я ко всем датам хорошо отношусь.

Но, мне кажется, что нам надо, конечно же, сначала пройти процедуру второго чтения. (Речь о проекте Закона по поправкам в Конституцию. - А.Г.)

Она - процедура - у нас уже на носу. Мы все-таки 10 марта уже будем это все рассматривать. 2 марта прекращаем принятие поправок. И будем их анализировать, смотреть, какие принимаем, какие не принимаем.

У нас будет такой - небольшой недельный срок для подготовки ко второму чтению.

Мы сейчас, когда поступившие поправки оформляем, уже готовимся ко второму чтению.

А после второго чтения, как вы знаете, еще будет и третье. После третьего - Совет Федерации. Затем уже - общероссийское голосование, про которое вы говорите.

Это - самое главное. Если граждане скажут «да», значит, конституционный процесс мы завершаем. Остается тогда Закон о поправках подписать президенту - для обнародования. И этот документ начнет вступать в силу поэтапно.

А что касается того, что сегодня вы обсуждаете дату, и я тоже, - то, мне кажется, нам надо, конечно, и эту процедуру провести. Очевидно, что мы в майские праздники не будем людей отвлекать.

- А в апреле - надо.

- Надо, да. В апреле - надо. Будем смотреть сейчас, исходя из того, что мы проходим. Эта вся история - на наших глазах. Мы с вами в ней участвуем. Все люди будут в этом участвовать, вносить свой юридический вклад, отдавать свой голос.

- Вот еще есть удобная дата для голосования - 20 апреля, День поиска смысла жизни.

- С точки зрения философии, - лучше этой даты не найти. Потому что человечество, как только появилось, все время этот вопрос себе - насчёт смысла жизни. Я себе тоже запишу, не знал, что такой день есть. Я думаю, мы всю жизнь этим занимаемся, круглогодично. Оказывается, надо в этот день сконцентрироваться.(смеётся)

- Я помню брежневскую конституцию, это 1977 год, просто в Новотроицке на Урале столы накрыли и чай бесплатно раздавали, водку.

- Я тоже тогда на Урале жил. Но я чего-то не помню, я в школе учился тогда.

- И я тоже в школе учился. Мы пошли, водки попили.

- Нет, я тогда… я к этому… тогда - нет.

- А когда уже мы примерно подойдем к дате голосования поближе?

- Я думаю, скоро уже. У нас прямо на глазах все свершается. Если вспоминать советские годы, когда мы проявляли фотографии - тогда же сначала снимали, а потом проявляли. Вот сейчас все проявляется на наших глазах. У нас поправки идут, комитет работает. Рабочая группа…

- А потом фиксаж был, помните? Закрепитель...

- Вот и будет фиксаж, когда мы проголосуем.

- Вы имейте, ладно, в виду и этот календарь, о котором я вам рассказал. Будет ли это праздник? День голосования..

- Это выходной день будет.

- 12 декабря у нас останется Днем конституции?

- Конечно. Мы же вносим поправки. Мы же базовые, касающиеся прав человека, положения Основного Закона не трогаем.

- Тогда нам первым скажете, когда определится день голосования, ладно?

- Хорошо.

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