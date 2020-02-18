- Павел Владимирович, приём поправок в Конституцию России продлен на две недели. С чем это связано?

- Первое - это то, что поправки ещё идут. Во-вторых, хотелось бы их так - всесторонне обсудить, покрутить-посмотреть.

Потому что - много хороших поправок. Может быть, какие-то из них - если они не попадают в Конституцию - взять за основу при подготовке законодательных актов.

Но, главное, с чем связано то, что примем поправок продлен - проанализировать бы надо все это большое хозяйство.

- Сколько всего пришло поправок на утро, 18 февраля?

- Ну, уже порядка 600, это - в совокупности - с учётом тех, которые вносит и наша рабочая группу, и наш комитет.

- А вот нет такого ощущения, что - никто: ни президент, ни Крашенинников - не ожидали такого объема поправок и надо было не 70 человек призвать в состав Рабочей группы, а - 700 или 7 тысяч?

Павел Крашенинников - о поправках в Конституцию: Их у нас уже 600. Посмотрим-покрутим, ждём еще, прием продлен до 1 марта

- Вы знаете, ведь количество поправок не зависит от численности нашей Рабочей группы. Мне кажется, её состав и подбор участников - оптимальны.

И ещё... Мы понимаем, что, когда - долго, и повторы идут. Но, тем не менее, пытаемся все проанализировать и выписать. Мы понимаем, что каждое слово будет иметь конкретные последствия, но, мне кажется, что и затягивать этот процесс - тоже нельзя. Продление еще на две недели - нормальный срок.

Мы в марте сможем уже рассмотреть его во втором и третьем чтениях (имеется ввиду, проект Закона о поправках. - А.Г.). Ну, и дальше двигаться - потом у нас рассмотрение в Совете Федерации, затем - общероссийское голосование.

А перед голосованием - ещё обсуждение этого вопроса в субъектах. (В региональных парламентах.) Там тоже должны изучить, проголосовать. Это очень важно.

- Вот, кстати, насчёт общероссийского голосования - разные даты называются. Была дискуссия насчёт 22 апреля... Не уйдёт ли все на май? Собирались все-таки голосовать в апреле?

- Мне кажется, говорить о конкретных датах все же рано. Надо прежде работу с текстами поправок завершить.

- А тексты у вас - на бумаге, в электронной версии?

- И так, и так...

- Давайте ещё раз уточним - когда последний день приема поправок?

- 1 марта. Ждём!

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