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Павел Крашенинников - о первых итогах голосования: Теперь у нас есть чёткие правила жизни на будущее

02 июля 2020, 00:25  •  21 • В России

- Ваши ощущения, настроение, Павел Владимирович? После того, как начали подводить итоги голосования по поправкам в Конституцию...

- Я считаю, что, несмотря на все трудности с коронавирусом, с тем, что мы переносили срок голосования, санитарная безопасность и безопасность правовая была обеспечена.

И этот принцип разнесения во времени и пространстве самого голосования, причем не просто по дням, но и - с использованием дистанционного электронного формата, - это дало очень хороший результат.

Павел Крашенинников

- А именно?

- Это все оказалось достаточно безопасно. К этому и стремились. И санитарная безопасность обеспечила в том числе правовую безопасность - легитимность текста поправок.

Очень хороший показатель. Это важно, потому что это - Основной Закон, правила жизни на будущее.

Правила жизни не только для сегодняшнего дня, но и - для формирования будущих законов, для наших социальных гарантий.

Такая это точка роста для нас и тех поколений, которые идут за нами.

- Вам после этого еще придется напряжённо работать и принимать несколько десятков документов и законов.

- Несколько десятков лет – вы хотели сказать - придётся работать? Нужно будет принимать - да, в том числе и новые законы.

Хочу напомнить, что у нас целый ряд норм, которые вступают в силу сразу, с принятием поправок. Они - непосредственно действующие.

- То есть - прямого действия.

- И, конечно, это, в том числе, социальных гарантий касается, формирования правительства. Это касается суверенитета нашего.

То, что сегодня случилось с нами и со страной - это такая вещь, которая абсолютно правильная. И мы должны этот день запомнить.

- Спасибо вам.

- И вам спасибо. Вы - я имею ввиду журналистов «Комсомолки» - столько для этого сделали. Граждане благодаря вам узнали о поправках. Это очень важно.

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