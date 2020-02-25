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Павел Крашенинников - о новой поправке в Конституцию: Российская территория - едина и неделима. Любые притязания будут незаконны

25 февраля 2020, 12:24  •  42 • В России

-... У нас с вами - очередной утренний сеанс связи, Павел Владимирович.

- Да, приветствую.

- А вы все выходные работали, да?

- Вчера и позавчера - с семьей был. Работал дома.

- Понял.

Павел Крашенинников - о новой поправке в Конституцию: «Территория России - едина и неделима, а ее отчуждение - уголовно наказуемо»

- Внуки помогали.

- То есть, ваша Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию продолжает трудиться даже в праздники.

- Да.

- Вот у меня буквально два таких вопроса.

Первый - насколько мне известно, именно сегодня (во вторник, 25 февраля) должна определиться формулировка, которую вы будете предлагать - по поводу того, что отчужденность нашей территории - она будет невозможна. Это вот то, что предлагал актёр Владимир Машков и Владимир Путин поддержал его.

- Да, сегодня постараемся сформулировать эту норму. Ну, скорее всего, это будет выглядеть так, что - действия, направленные на отчуждение территории Российской Федерации, запрещаются.

Соответственно - ну, это будет в Конституции... А, в зависимости от характера действия, его направленности - будет уголовная, либо административная ответственность. (Эту формулировку мы отработаем чуть позже.)

- Ага! То есть, Россия - едина и неделима. И территориальная целостность нашей страны будет соблюдена. (Закреплена.)

- Да целостность территориальная будет, в том числе, защищена в Конституции.

Конечно, это не будет касаться тех территорий, когда там... Идёт устройство границ, на сей счёт есть Закон о государственной границе, когда участки определяются.

Но, мы говорим о всей нашей территории, это совершено очевидно, как вы правильно сказали, - она неделима.

- Вот тогда именно эту формулировку, Павел Владимирович, и предлагаю внести. Я же могу - свои предложения и поправки, пользуясь знакомством с вами.

- Да-да, слушаю. Конечно.

- Вот именно эту норму - насчёт неделимости России.

- Ну, давайте, да. Я думаю,,так и будет. Ну, там - понятно - лингвистически посмотрим, как правильно.

- А Курильские острова, на которые Япония имеет свои виды?

- Ну, это на все будет распространяться, безусловно. В том числе - на Курилы.

- То есть - спор будет на этом завершён.

- С нашей точки зрения - да.

- И мы после принятия новых поправок в Конституцию сможем принять... Предложить им мирный договор. Правильно?

- Мы и так предлагаем же все время. Здесь он (территориальный спор. - А.Г.) будет беспредметным, конечно... Если будет чётко написано, что - любые притязания, не важно, какой это участок территории - они будут беспочвенны и они будут незаконны.

- Любые споры будут беспредметными.

- Да.

- Ну, что - классная поправка.

И второй момент хотел уточнить... Раньше вы говорили, что - вот там, где касается голосования, будет предусмотрено: «да, я - за» и "против". Теперь вроде как - об этом пишут некоторые СМИ - можно будет голосовать только "за". Или - нет?

- Нет, «за» и «против» предусматривается. Ну, решим это чуть позже, но это все будет - на наших глазах. Но бюллетень будет такой: "за" и "против".

- И ещё ... Я так понял, что Рабочая группа вышла на финишную прямую по всем главам Конституции, к которым необходимы были поправки. И будет второе чтение в Госдуме.

- Да, конечно. У нас на этой неделе несколько заседаний Рабочей группы, два - нашего комитета, и у нас, фактически, последние поправки... (Приём заканчивается 1 марта. - А.Г.)

- И после второго чтения вы приедете снова в "Комсомолку".

- Договорились.

- Это в районе 10 Марта.

- Я могу рассуждать... Но нам надо, все-таки, доделать главное дело. Правильно?

- Да! Вы, похоже, уже подъезжаете к Рабочей группе. Я вас обнимаю, желаю успеха.

- Александр, спасибо!

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