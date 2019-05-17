Павел Климкин написал заявление об отставке, но пока никому его не отдаст

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что написал заявление об отставке. Но... пока он его никому не отдаст.

По словам Климкина, заявление будет направлено в Верховную раду после того, как президентскую присягу примет Владимир Зеленский. Напомним, церемония инаугурации состоится 20 мая.