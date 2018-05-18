Павел Грудинин: Усы выросли - будем жить дальше

«Самое большое разочарование я получил не от избирательной кампании, а от того, что произошло позже»

- Вы поспорили, что сбреете усы, если наберете меньше 15% голосов. Проиграли и лишились усов. Но зато выиграли другое пари - в прошлой раз в этой студии мы с вами спорили, утвердят ли коммунисты вас кандидатом в президенты. На бутылку коньяка. Это тот редкий случай, когда вы выиграли.

- Я один раз проиграл и много раз выиграл.

- Если повернуть время назад, вы бы согласились участвовать в президентских выборах?

- Да, только я бы морально подготовился. После трех моих выступлений на центральных каналах перед Новым годом некто Соловьев (Владимир Соловьев, ведущий «Вести FM». - Ред.) устроил голосование. И вдруг выяснилось, что у меня голосов на проправительственной радиостанции примерно так же, как у действующего президента. После этого началась оголтелая кампания по очернению. А так все нормально.

И я бы остался с усами, если бы у нас была честная избирательная кампания. Будем жить дальше. Усы выросли, коньяк я уже получил.

- Зачем вы пошли на выборы?

- Хотел, чтобы нас услышали. Президент сказал, что его критикуют теоретики. Мол, они сами чего добились? И вдруг появился человек, который говорит: я построил территорию социального оптимизма. Вот лучшая школа. Причем это не за деньги государства и без откатов. Мы не просто говорим в совхозе, мы еще и делаем. У нас самая высокая зарплата в сельском хозяйстве. Самые благополучные пенсионеры. Самая лучшая поликлиника, детский сад. Самые модернизированные котельные. Самые лучшие дороги. Я пришел и сказал: я могу, я знаю как. Нас не услышали.

- Обычно после таких потрясений люди говорят: все, мир для меня никогда не будет прежним. Для вас прежний? Или вы стали другим человеком, с другим знанием?

- Самое большое разочарование я получил не от избирательной кампании, а от того, что произошло позже. Я надеялся, что после выборов будет правительство народного доверия, что экономическая политика правительства изменится.

«Для бизнесмена вход в президентскую кампанию - рубль, а выход - десять»

- На выборах вы обещали поддержку предпринимателям. Чего дальше ждать бизнесу от власти?

- У нас развивается только бизнес, связанный с государством или с чиновниками. А бизнес малый и средний не развивается. Потому что кредитная ставка большая. Покупательная способность населения низкая. Государство делает все, чтобы увеличить административные поборы, давление на бизнес. Хотя говорит государство по-другому.

- Побывав кандидатом в президенты, вы перешли в разряд номенклатуры федерального уровня - получили защиту от региональных чиновников.

- Когда в нашей стране бизнесмен идет в политику, то это для него минус, а не плюс. Преследование «Совхоза им. Ленина» присутствует. У нас до сих пор сидит налоговая инспекция. Нам присылают штрафы. Собирают информацию о моей семье. Я шучу: вход в президентскую кампанию - рубль, а выход - десять.

- Вы собираетесь выдвинуть свою кандидатуру в губернаторы Московской области?

- Думаю об этом. Но если вы знаете наше законодательство, то пройти муниципальный фильтр может только тот человек, который согласован во власти. Но это не значит, что нужно опустить руки и не бороться.

- Наш радиослушатель заметил, что собирался голосовать за Грудинина, а проголосовал за Путина - вдруг при Грудинине будет еще хуже. Это наше жизненное кредо?

- Консерватизм - присущая нашей стране позиция. Не трогайте ничего, главное - чтобы не было войны. Но общество, где больше 22 млн. бедных, - нестабильное.

Проблема нашей страны в том, что у нас все реформирование идет сверху. Если снизу, то это называется революция. Помните: парламент - не место для дискуссий? Власть обеспечивает свою несменяемость, но одновременно не слышит оппонентов. Время от времени какой-то член правительства приходит и говорит: да, нужны структурные реформы. Но ничего для этого не делает. И поэтому необходимо менять отношения между оппозицией и властью. Но пока мы этого не видим. Количество бедных увеличивается уже на протяжении 44 месяцев. Количество проблем, которые произошли в результате действий этого правительства, увеличилось. Что стало со здравоохранением, с образованием?

- В ближайшие шесть лет у нас экономическая политика не изменится.

- Не факт. Она уже меняется. Недавно говорили, что нужно повысить часть налогов. Премьер-министр стал говорить о повышении пенсионного возраста. Это разве не изменение экономической политики?

«Идет не борьба с коррупцией, а конкуренция между коррупционерами»

- Цена на нефть растет - мы сидим, а денежки идут. Повода для реформирования нет.

- Не так. Кризис отсутствия инвестиций начался гораздо раньше 2014 года, когда упали цены на нефть. Мы тормозили начиная с 2012 года. Цена тогда была $120 за баррель. Тут нет прямой зависимости. Наши проблемы не в цене на нефть, а в отсутствии внятной экономической политики. Без развития предпринимательства страна подняться не может. А у нас бизнесмен чувствует себя как корова: ей нож поднесли к горлу и сказали - либо молоко, либо вообще мясо. Возбудили уголовные дела против 200 тыс. предпринимателей, у 85% отобрали бизнес и отпустили. Следующим шагом президента должно было быть: слушайте, я всех правоохранителей, которые выступили как рейдеры, отжали бизнес, попересажал. А если у нас любой следователь любого предпринимателя может по любому поводу прихватить, ошкурить, а потом примет решение - отпустить или не отпустить… Вы понимаете, откуда у Захарченко взялись 8 миллиардов? Или у чиновника из Ростехнадзора - миллиард?

- Ну так у нас же идет борьба с коррупцией.

- У нас идет борьба не с коррупцией, а между кланами. Конкуренция между коррупционерами. По данным Генпрокуратуры, посаженных за дачу взятки гораздо больше, чем тех, кто брал. Чиновники попадают только потому, что они неугодны кому-то там. Чиновники - у них сейчас особая пенсия, особое медицинское обслуживание, особые привилегии. Они даже в отпуск если едут, им деньги выплачивают на проезд к отпуску. Это такая каста получилась. Я почему стал говорить, что у нас классовое общество? Классовое общество, где небольшое количество богатых или обслуживающих богатых и очень большое количество бедных, которые не нужны никому. Они неинтересны. Им надо работу давать, дороги строить, кормить, поить, лечить. И на это денег нет. Денег нет, но вы держитесь. Вот это может привести к взрыву.

И О СЛАДКОМ

«Ягоды в этом году будет много»

- Вот вы сейчас выйдете из радиостудии, поедете к себе в совхоз. И продолжите играть в этом странном спектакле.

- Не играть. Я выживаю.

- Хорошо - выживать. В нынешних правилах игры. Так как изменить их вам не удалось, то вы будете их соблюдать.

- До определенной возможности. Я все время борюсь. Через суд с властями сдал новый дом, котельную. Знаете, что это такое? Это когда тебе ставят палки в колеса, а ты преодолеваешь. Вместо недели ты тратишь месяц. Они знают, что я выиграю эти тяжбы, но все равно создают кучу мелких проблем. Это их принцип. Тогда вы не решите глобального. У вас не будет сил…

- Надеемся, клубнике политическая борьба, выборы не помешали? Что с клубникой, вернее, как вы по-научному называете, садовой земляникой в этом году?

- Она только началась. И только в Краснодаре. А мы готовимся. Было много снега, влаги много. Какое-то количество плантаций подмокло. Но ягоды будет много - хотим собрать около тысячи тонн. И ягода будет вкусной.