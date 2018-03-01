Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Нафтогаз» потребует от «Газпрома» компенсацию за прекращение поставок с 1 марта
Время перемен: Российские ГРЭС и заводы обнаружены в списке целей, подлежащих яд...
В Японии проснулся вулкан Симмоэ
Ударные силы Украины: готовность к новому бою. Часть 1
Главная / В России

Павел Грудинин ушел из студии во время дебатов

01 марта 2018, 13:24  •  508 • В России

Вы жаловались на скучные российские выборы? Так получайте шоу! То Владимир Жириновский отжигал на «голубом экране» на пару с Ксенией Собчак: он матерился, она – поливалась водой. Теперь концерт по заявкам закатил бизнесмен Павел Грудинин. Он ушел из студии во время дебатов на «Первом канале». Не выдержали нервы спора о будущем России.

- У каждого кандидата есть заключительное слово на две минуты - Павел Грудинин, - озвучил телеведущий Анатолий Кузичев.

- Мне очень приятно, что все кандидаты, которые здесь стоят, прочитали нашу программу и растащили ее на свои тезисы, - начал Грудинин.

Но тут без очереди вклинилась Ксения Собчак:

- Вам не стыдно? Вы ролик сняли как у меня!

И тут Грудинин "поплыл".

- То, что здесь происходит - это не дебаты. Это базар, - завелся бизнесмен. - Это какие-то крики с места. Дебаты - это когда ты споришь с соперником. Это интервью. И зачем мы по часу стоим, хотя у нас только 6 минут, необъяснимо никому. Вы получили от нас письмо. Мы предложили все сделать по-другому. Центризбирком и центральные каналы не хотят, чтобы мы спорили один на один. Из этих дебатов сделали шоу. Я не собираюсь в этом участвовать. Это балаган! Вы фальсифицируете финансовые данные. Россия находится в ужасном финансовом положении. У нас идет стагнация не один год.

Грудинин ушел с трибуны прямиком на выход. А никто будто и не удивился этой выходке.

- Я его время забираю себе, - крикнул в след бизнесмену Жириновский.

- Нет, мы так не делим, - парировал телеведущий Кузичев. – Позвольте, я отвечу: те данные, которые я приводил в дебатах, это данные минэкономразвития. С ними легко ознакомиться. Поэтому слова "вы врете" не имеют никакого основания. Что касается дебатов. Они проводятся в строжайшем соответствии с законом, за который ратуют все кандидаты в президенты.

Телеведущий Первого канала Анатолий Кузичев: "Те данные, которые я приводил в дебатах, это данные Минэкономразвития".Фото: Первый канал

Однако политологи уход бизнесмена из студии не оценили.

- Грудинин знал, на что шел, соглашаясь на дебаты, - поделился с «КП» директор Института актуальной экономики Никита Исаев. - Он знал, что попадет в эту компанию. Он видел список этих фамилий. И понимал, что ему с ними предстоит спорить. Грудинин решил хайпануть. Он видел, как Собчак облила Жириновского водой. А на него никто не обращает внимания. И поэтому он устроил сегодня такую акцию. Грудинин пытается поставить себя над всеми. Якобы вы клоуны, а я реальный политик. Но делает он это поздно, с точки зрения политтехнологий. Он уже принял участие в этом «цирке» и сам стал его участником.

Владимир Путин: Мы должны исправить дороги по всей России, поднять продолжительность жизни до 80 лет и победить рак

Только психологи придерживаются другого мнения.

- Я не первый день наблюдаю за дебатами кандидатов в президенты и заметил определенную особенность, - рассказал «Комсомолке» психолог Павел Жавнеров. – Грудинин не привык спорить. Он начинает сильно злиться, когда кто-то идет поперек него. Он прекрасный оратор, но когда оппонент приводит аргументы «против» – Павел Николаевич теряется. Тогда он включает злость и идет в атаку. И с этой секунды нет конструктивного спора. Он говорит не фактами, а эмоциями. Думаю, ушел он специально. Это было «домашняя заготовка». Ему не победить самых ярких кандидатов на дебатах. Вот Жириновский и Собчак профессионально держатся на экране. Они умеют делать шоу. А Грудинину еще нужно поучиться такому навыку.

Но разве не знал Грудинин, что его ждет на президентской гонке? Конечно знал! Дебаты – это и есть политическое шоу. Тут кандидаты соревнуются – кто кого лихо сможет приложить словом. А что сделал Грудинин? Распсиховался, закатил скандал, хлопнул дверью и ушел. Погодите, этот человек идет в президенты России. А задача главы государства – спокойно и терпеливо доносить свою позицию до людей. А слушатели у президента не всегда благодарные, они порой критикуют похлеще Жириновского и Собчак. И если Грудинин не смог объясниться с семью людьми в студии, как он собирается разговаривать с многомиллионной Россией? Вопрос остается без ответа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

508
Источник
Похожие новости
01 марта 2018, 13:24
"Благополучие людей и достаток в семьях". Самые главные тезисы Послания Владимира Путина Федеральному собранию
01 марта 2018, 16:39
Владимир Путин: Мы должны исправить дороги по всей России, поднять продолжительность жизни до 80 лет и победить рак
28 февраля 2018, 17:54
Ксения Собчак - "КП": «Я жду от Жириновского извинений и попрошу от него охрану»

Загрузка...
01 марта 2018, 00:24
На выборах пойдет борьба за «серебро»
28 февраля 2018, 17:54
Путин потребовал обеспечить безопасность школ и разобраться с пробками
28 февраля 2018, 21:09
Реакция Жириновского на скандал с Ксенией Собчак: «Манипуляторы превращают выборы в клоунаду»
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
01 марта 2018, 02:09
Трагический водевиль украинской независимости
01 марта 2018, 11:54
"Вы стерли Ракку с лица Земли, но вините во всем Москву" - Россия поставила...
01 марта 2018, 03:24
"Газпром" не согласился с решением Стокгольмского арбитража по делу с "Нафтогазом"
01 марта 2018, 05:24
"Это базар": Грудинин прервал участие в теледебатах и ушел из студии
01 марта 2018, 13:24
Послание президента России Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Онлайн-трансляция...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
01 марта 2018, 13:24
Послание президента России Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Онлайн-трансляция. Текст. Видео
24 февраля 2018, 01:54
Комментариев нет: Норкин решил забыть о драке с украинским экспертом
26 февраля 2018, 09:09
"Не оправдали надежд": После блестящей победы русских хоккеистов на ОИ, США отказались от своих спортсменов
26 февраля 2018, 18:54
Последний бой "Щелкуна": Нацбатальон "Айдар" лишился еще одного карателя-снайпера
27 февраля 2018, 01:24
Огонь не стихает по всему фронту: ВСУ обстреливают Донбасс из польского оружия минами НАТО
24 февраля 2018, 13:48
Петр Пенсильванович Локомотивный
26 февраля 2018, 09:09
"Украина осталась без друзей": В Верховной Раде призвали налаживать отношения с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.