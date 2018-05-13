Павел Грудинин станет гостем Радио «Комсомольская правда»

Во вторник, 15 мая, в 18:00 состоится прямая видеотрансляция из студии Радио «Комсомольская правда», где экс-кандидат в президенты от партии КПРФ, директор «Совхоза им. Ленина» Павел Грудинин расскажет о своем походе в политику.

Бизнесмен, выдвинутый коммунистами и занявший на президентских выборах второе место, расскажет о своих ожиданиях относительного нового правительства и оценит экономические перспективы страны.

Слушатели смогут задать свои вопросы гостю Радио «Комсомольская правда» в прямом эфире.

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