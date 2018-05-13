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Павел Грудинин станет гостем Радио «Комсомольская правда»
13 мая 2018, 19:54 • 39 • В России
Во вторник, 15 мая, в 18:00 состоится прямая видеотрансляция из студии Радио «Комсомольская правда», где экс-кандидат в президенты от партии КПРФ, директор «Совхоза им. Ленина» Павел Грудинин расскажет о своем походе в политику.
Бизнесмен, выдвинутый коммунистами и занявший на президентских выборах второе место, расскажет о своих ожиданиях относительного нового правительства и оценит экономические перспективы страны.
Слушатели смогут задать свои вопросы гостю Радио «Комсомольская правда» в прямом эфире.
Звоните по телефону: 8 (800) 200-97-02. Звонок бесплатный с любых телефонов России! Из других стран вы можете дозвониться нам по номеру +7 (495) 637-64-54.
Номер для сообщений по WhatsApp и Viber +7-967-200-97-02.
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