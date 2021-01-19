Павел Фрадков назначен первым заместителем управляющего делами президента

Президент России Владимир Путин назначил Павла Фрадкова первым заместителем управляющего делами президента. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 18 января.

«Назначить Фрадкова Павла Михайловича первым заместителем управляющего делами президента РФ, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте документа.

Как отмечается на сайте управделами президента, Фрадков занимал должность заместителя управляющего делами президента РФ с 21 мая 2015 года.

Другим указом Путин назначил Алексея Заклязьминского помощником заместителя председателя Совбеза РФ.

С лета 2012 года Заклязьминский был директором департамента науки, высоких технологий и образования правительства России. От должности он был освобожден в январе 2020 года.

Ранее, 21 декабря, стало известно, что Путин распределил должности в Госсовете. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин возглавил комиссию Госсовета по госуправлению, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский будет руководить комиссией по здравоохранению.