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Павел Данилин: Коммунисты и либерал-демократы с яблочниками могут создать в Мосгордуме фракции

08 сентября 2019, 23:09  •  62 • В России

В Москве завершилось голосование на выборах в Мосгордуму. "КП" попросила прокомментировать результаты экзит-полов члена общественной палаты Москвы и главу Центра политического анализа Павла Данилина. - Накануне вы прогнозировали невысокую явку в Москве — так и оказалось?

- Чуть больше 20 процентов. Вероятно 21 процент. Это полностью соответсвует тем цифрам, которые давали прошлые выборы. Что в очередной раз говорит нам о том, что протесты в Москве были совсем не про Мосгордуму. Они были о другом — это был протест против режима, а не против недопуска части кандидатов в депутаты.

- Было два списка — список Ланового и список Навального — кому москвичи отдали предпочтение, по вашим ощущениям?

- По данным экзит-пулов москвичи отдали предпочтение людям из «списка Ланового»

- Единороссов в списке не было - были самовыдвиженцы, среди которых немало известных имен от великих спортсменок до популярных журналистов и актеров. Люди голосовали за имена?

- Единой России в списках не было и это стало проблемой. Для избирателя. Была бы галочка напротив «ЕР» — все было бы позитивно . И людям не совсем было понятно. Конечно, сейчас партии придется принимать решение по этому поводу. Мне представляется, что выдвижение от партии дало бы больше.

- Из парламентских партий активнее всех были представители КПРФ и ЛДПР — почти во всех округах были их кандидаты — получится ли у них создать фракцию в МГД?

- У КПРФ точно будет фракция. По ЛДПР пока сказать не могу — такое возможно.

- Из 9 партий и движений, чьи кандидаты были представлены на выборах в Москве, именно они активнее всех провели компанию и в итоге преуспели?

- Да, они и активнее были, чем остальные, у них и нарушений больше, чем у других. Чуть ли не до агитации на участках доходило. «Яблоко" тоже может быть сделает фракцию.

ДАННЫЕ ЭКЗИТ-ПОЛОВ* (Москва)

Самовыдвиженцы 33-35

КПРФ 5-6

ЛДПР 2-3

Коммунисты России 1-2

Справедливая Россия 1-2

Яблоко 2

* Данные неофициальные

Экзит полы Москва от Павла Данилина.

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