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Пациент скорее мертв

03 декабря 2019, 20:54  •  175 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Лидеры стран НАТО, у которой, по словам Эммануэля Макрона, "наступила смерть мозга", обсудят животрепещущие проблемы на саммите, приуроченном к 70-летию альянса. У государств НАТО в последнее время накопилось много противоречий. Мероприятие пройдет вдали от лишних глаз —в 30 километрах от центра Лондона.

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