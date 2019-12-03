Пациент скорее мертв

Лидеры стран НАТО, у которой, по словам Эммануэля Макрона, "наступила смерть мозга", обсудят животрепещущие проблемы на саммите, приуроченном к 70-летию альянса. У государств НАТО в последнее время накопилось много противоречий. Мероприятие пройдет вдали от лишних глаз —в 30 километрах от центра Лондона.