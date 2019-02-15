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Патрушев заявил об игнорировании Западом роста неонацизма на Украине

15 февраля 2019, 03:39  •  62 • Украина
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью kp.ru заявил, что страны Запада ради сохранения действующей украинской власти закрывают глаза на рост неонацизма на Украине.
 
Reuters
 

«Запад ради сохранения действующей антироссийской киевской власти, сознательно закрывает глаза на рост неонацизма на Украине, ставшего для руководства страны практически государственной идеологией», — заявил Патрушев.

Он отметил, что «точно также западники не видели возникновение нацизма после Первой мировой войны».

Патрушев также прокомментировал предстоящие выборы главы государства на Украине.

«Как показывают результаты опросов общественного мнения, (украинский лидер Пётр. — RT) Порошенко не имеет достаточного уровня электоральной поддержки. У него практически нет шансов для легитимного избрания на второй срок», — заявил секретарь СБ России.

По его словам, «единственная надежда Порошенко — широкое использование фальсификаций и грязных политтехнологий».

Ранее сообщалось, что Порошенко пообещал украинцам честные и прозрачные президентские выборы.

По его словам, честный выборный процесс должен приблизить страну к Европейскому союзу.

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