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Патрушев заявил о возвращении средневекового силового принципа в мире

28 июня 2021, 14:30  •  47 • Политика
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в международных отношениях возрастает силовой фактор и возвращается средневековый принцип «кто сильнее, тот и прав». Такое мнение он выразил в понедельник, 28 июня, выступая по видеосвязи на консультациях с высокими представителями государств АСЕАН, курирующими вопросы безопасности.
Патрушев также отметил, что нынешнюю международную обстановку можно характеризовать как высоко динамичную и в значительной степени непредсказуемую.
«Отчетливо обозначилась тенденция возрастания силового фактора в международных отношениях. Проще говоря, возвращается средневековый принцип «кто сильнее, тот и прав», — заявил он.
21 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новая стратегия Евросоюза в отношении России «отталкивать, сдерживать, вовлекать» является проявлением средневековой логики, а не подходом XXI века. По ее мнению, подобный подход неуместен по отношению к стране или объединению государств.
16 июня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил надежду на то, что у ЕС не будет необходимости вводить новые санкции против России. Он указал, что введение ограничений будет свидетельствовать о дальнейшем ухудшении двусторонних отношений.
Вместе с тем он обратил внимание на то, что Брюссель готов при необходимости «сопротивляться и сдерживать» Москву. По его словам, Евросоюзу необходимо стремиться к более предсказуемым и стабильным отношениям с Россией.
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