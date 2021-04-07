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Патрушев высказался о разработке биооружия США у границ с РФ: "Есть веские основания предполагать"

07 апреля 2021, 20:35  •  92 • Политика
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев высказался о разработке биологического оружия Соединёнными Штатами, которая ведётся у границ с Россией. "Есть веские основания предполагать", - произнёс он и привёл аргументы.
Патрушев сделал акцент на появлении большого количества лабораторий, которые контролируются Вашингтоном. Причём появляются эти учреждения возле границ с Россией и Китаем. В США продолжают утверждать, что их специалисты помогают местным учёным с разработкой новых способов борьбы с опасными заболеваниями, то есть каждая лаборатория - исследовательский центр, санэпидстанция.
"Правда, власти тех стран, где эти объекты размещены, не имеют реального понятия, что происходит в их стенах", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.
Он сообщил, что вопросы к данным учреждениям есть и у России, и у Китая. Патрушев сравнил такие лаборатории со знаменитым Форт-Детрик - базой в Мэриленде, где Пентагон десятилетиями занимается военной биологией. Секретарь Совета безопасности обратил внимание, что на территориях, где есть подобные исследовательские центры, то и дело возникают вспышки заболеваний, которые ранее в этих регионах не фиксировались.
Патрушеву был задан прямой вопрос: не разрабатывают ли там американцы биологическое оружие?
"У нас есть веские основания предполагать, что это именно так", - заявил он в интервью "Коммерсанту".

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