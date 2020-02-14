Патрушев встречался с Зеленским в Омане? Песков разбил вброс украинских "Схем"

Ранее украинские СМИ распространили очередной инфовброс. На этот раз речь шла о якобы проведённой встрече секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с президентом Украины Владимиром Зеленским в Омане.

Новость распространилась в украинском медиапространстве после того, как были обнародованы детали "расследования" совместного проекта украинской службы "Радио Свобода" и украинского телеканала "UA: Первый" - "Схемы".

В частности, в материалах "расследования" речь шла о том, что, мол, Патрушев прилетал в Оман на чартерном самолёте в ночь на 8 января. И в то же время там находился украинский президент.

О том, что на борту чартера был российский силовик, говорится лишь со ссылкой на источники. Да и в самом "расследовании" утверждения о встрече российского силовика и украинского президента нет.

Пресс-секретарь президента России разоблачил этот вброс, подчеркнув, что информация о подобной встрече - враньё.

"Враньё", - заявил в ответ на вопрос "РИА Новости" представитель Кремля.