Патрушев указал на попытки воздействия на Россию накануне выборов в Госдуму

Воздействие на Россию, направленное извне на создание в обществе социальной напряженности, усилилось в преддверии проведения выборов в Госдуму и Всероссийской переписи населения. Об этом 11 мая заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Скоро состоятся выборы в Государственную думу, а также Всероссийская перепись населения. На фоне подготовки к этим важным событиям поступает информация об активизации внешнего воздействия, направленного на нагнетание в обществе социальной напряженности», — рассказал он на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.

Патрушев подчеркнул, что, учитывая потенциальные угрозы дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, важно не допускать нарушений законодательства и вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, а также пресекать любые попытки нанесения ущерба национальным интересам, правам и свободам россиян.

В связи с этим Патрушев предложил усилить мониторинг информационного пространства, чтобы не допускать распространения фейковой информации и «подстрекательств к нарушению общественного согласия».

Секретарь Совбеза также обратил внимание на усиливающуюся вербовочную деятельность террористов и их попытки формирования в России «спящих» ячеек.

Ранее 12 мая замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что не исключает вероятности попыток ряда государств деструктивно «поучаствовать» в выборах в Госдуму.

В пример замглавы МИД поставил публикацию посольства США в Москве «маршрута протестов» в российских городах.

17 февраля не недопустимость вмешательства в ход предстоящих выборов указал президент России Владимир Путин. Он отметил, что власти обязаны защитить право граждан на выбор и не должны допустить «ударов по суверенитету».

В июне Путин планирует обсудить с Советом безопасности РФ вопросы обеспечения безопасности на предстоящих выборах. Как указал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, не исключено, что в ходе проведения выборов могут произойти хакерские атаки с целью повлиять на результаты голосования. По его словам, Центральная избирательная комиссия России и ее территориальные органы должны быть защищены от киберпреступников.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования также должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех субъектах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.