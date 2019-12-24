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Патрушев: у России есть современное и недорогое оружие
24 декабря 2019, 18:54 • 52 • В России
- Важно подчеркнуть, что мы сегодня обладаем современным оружием, научились им пользоваться, делаем это эффективно. При этом расходуем минимальное количество средств, - заявил журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев после расширенной коллегии Минобороны России в Национальном центре управления обороной в Москве.
Он также отметил, что в 90-х годах прошлого века и в начале настоящего у страны были очень серьезные проблемы с обороной.
- Сегодня мы полностью уверены, что те задачи, которые поставлены в области обороны и безопасности, будут решены. Сделаем это эффективно, - добавил Патрушев.
Отметим, что заседание расширенной коллегии Минобороны России с участием президента России Владимира Путина.
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