Патрушев сообщил о доказательствах подготовки Киева к нападению на Крым

Украина готовила на март вторжение на территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также на Крым. Подтверждающие документы были получены в ходе российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Об этом 15 марта заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Грозном в ходе совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.

«В ходе проведения специальной операции получены документальные подтверждения подготовки Киевом вторжения в марте этого года на территорию ДНР, ЛНР и российского Крыма», — заявил он.

6 марта глава ДНР Денис Пушилин также заявлял, что Украина планировала развернуть наступательную операцию в Донбассе и Крыму.

По данным разведки республики и показаниям украинских военнопленных, наступление должно было начаться 8 марта.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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