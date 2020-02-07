Патрушев считает, что политика США против легитимных режимов приводит к хаосу и войнам

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Попытки урегулирования в Венесуэле через силу, обман и в обход воли народа, который поддержал законного президента этой страны Николаса Мадуро, неприемлемы. Такое мнение в пятницу высказал журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, комментируя намерение США и венесуэльской оппозиции "удвоить усилия" по отстранению Мадуро от власти.

"Восстановить мир и согласие в Венесуэле, возродить слаженную работу всех государственных институтов в стране - это, несомненно, хорошее стремление. Однако достигать эти цели силой, обманом и без воли народа - неприемлемо", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Он обратил внимание, что на днях исполнился год "с того момента, как в Венесуэле была предпринята попытка совершения "цветной революции" против избранного на основе общенационального голосования президента Николаса Мадуро". "Поставленного во главе протестного движения Хуана Гуайдо никто не избирал - его просто назначили", - напомнил Патрушев.

"Однако, как показали события минувшего года, венесуэльский народ выступает как раз за законного президента. Упомянутые заявления американской стороны - не что иное, как попытка подбодрить антиправительственные силы на фоне низкого рейтинга их лидера и укрепления позиций легитимных властей", - констатировал секретарь Совета безопасности России. Он отметил, что "открытые призывы к свержению легитимных режимов в тех странах, которые проводят неудобный для американцев курс, уже давно стали характерной чертой внешней политики США". "К чему приводит такая политика известно - к хаосу в целых регионах мира, войнам и развалу государств", - заключил Патрушев.

В четверг Госдепартамент сообщил, что госсекретарь США Майкл Помпео и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо согласились по итогам встречи в Вашингтоне удвоить усилия, направленные на отстранение от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также на "восстановление демократии, экономического процветания и достоинства народа Венесуэлы".