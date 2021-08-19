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Патрушев рассказал, о чём "США умалчивают": "Сдались без боя"

19 августа 2021, 06:50  •  377 • Политика
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев усомнился в том, что США достигли тех целей в Афганистане, о которых громко заявляли. Скорее, дело обстоит с точностью до наоборот.
Секретарь Совбеза Николай Патрушев не считает, что США достигли в Афганистане заявленных целей. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заверил ранее, что главной задачей была нейтрализация тех, кто организовал теракты 11 сентября 2001 года. Тогда самолёты, захваченные террористами, врезались в небоскрёбы "башни-близнецы". Это стало точкой отсчёта для всего мира, борьба с терроризмом стала задачей мирового масштаба. По крайней мере, так декларировало правительство США.
Но по мнению Николая Патрушева, в данном случае президент Америки недоговаривает.
США умалчивают о том, что при введении войск в Афганистан ставились более широкие задачи - борьба с международным терроризмом, пресечение наркотрафика и обучение силовых структур Афганистана,
- напомнил Патрушев в интервью "Известиям".
По факту, за всё время нахождения в Афганистане американских военных, число терактов только увеличилось, причем в кратном размере. Здесь появились базы международных террористических организаций "Аль-Каида"*, ИГИЛ**, "Исламское движение Восточного Туркестана"***. Афганистан, по сути, стал плацдармом для проникновения террористов в страны Средней и Центральной Азии, в Китай, Индию. Именно здесь продолжается развитие международных сетей боевиков, формируются "спящие ячейки".
Наркотрафик за 20 лет внешнего управления из Вашингтона увеличился в 40 раз, Афганистан стал мировой нарколабораторией. Что касается армии и полиции, то качество обучения наглядно продемонстрировано в последние недели. Даже Байден выразил публичное удивление по поводу того, как быстро сдались правительство и армия.
По сути, ни одна из реально поставленных и озвученных в начале 2000-х годов задач правительством США в Афганистане решена не была. При этом социально-экономическая ситуация значительно ухудшилась.
* "Аль-Каида" - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
** "Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
*** "Исламское движение Восточного Туркестана" - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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