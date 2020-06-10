Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полторы сотни танков с «зелёными человечками» у линии разграничения ждут команды...
Турки роем "громили" российские "Панцири". И так было "...
"Отравленные" и "убитые" Скрипали нашлись. Они сбежали из Бр...
"Не беси…": Чёрный по-русски объяснил бунт в США. Видео расходится огр...
Главная / Политика

Патрушев: раскол России координирует Госдеп США

10 июня 2020, 11:00  •  64 • Политика
Николай Патрушев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
"Цветные революции" на территории бывшего СССР нужны Западу для смены власти в Москве
Противники России заинтересованы в смене руководства страны, для этого у них разработан целый набор инструментов. В ход идут политико-дипломатические методы давления, пропаганда через "прикормленные" СМИ и дестабилизация ситуации у границ России, рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Для этого, по его словам, США и НАТО делают из России "пугало" – называют ее "источником угроз мировой безопасности", нарушителем принципов международного права и и т.д., пояснил Патрушев в интервью "АиФ".
Чтобы укрепить эту мысль в сознании общества, используются СМИ. Подконтрольным журналистам не просто дают деньги – их учат "правильно" освещать события. Для этого в Латвии, например, создан Балтийский центр развития СМИ. Финансируются НКО, продвигающие западные интересы, назначаются лидеры оппозиционных движений. Координирует эту деятельность Госдеп и ряд американских организаций, в том числе Фонд Сороса "Институт "Открытое общество".
"С 2015-го по 2019 год российские НКО, участвующие в политической деятельности, официально получили от иностранных спонсоров порядка 4 миллиарда рублей", – рассказал Патрушев, отметив, что это только официальные данные. В реальности суммы гораздо выше, просто поступают через "серые" схемы.
Усилия Запада сосредоточены не только на России. В странах бывшего СССР были организованы "цветные революции". Под обещаниями "безбедной жизни, суверенитета и демократии" зарубежные силы стремились сократить российское влияние в регионе, чтобы затем устроить переворот в самой России.
Сейчас, накануне голосования по поправкам к Конституции РФ, Запад удвоил усилия.
"По имеющимся в нашем распоряжении данным... ожидается активизация работы через имеющиеся у них возможности, в том числе в российских регионах, где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения", – предупредил Патрушев. По его сведениям, планируются вбросы через СМИ информации, дискредитирующей власти РФ, подрыв традиционных духовно-культурных ценностей и критика патриотических чувств.
Главная задача противников Москвы – внести раскол в общество, чтобы, получив возможность манипулировать общественным сознанием, навязать России выгодную Западу модель развития, подчеркнул секретарь Совбеза.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля 2020 года. Высказать свое мнение россияне могут как в очной форме, посетив избирательный участок в течение недели до основного дня голосования, так и через интернет или вызвав представителей ЦИК на дом. О том, как будет проходить онлайн-голосование, "Утро.ру" писало ранее.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
10 июня 2020, 03:00
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" дополнила Карине Геворгян
10 июня 2020, 07:00
Русское вторжение провалилось: Один казак сломал всю стройную версию репортёра
10 июня 2020, 01:00
Пушков оценил намерение Румынии признать Россию враждебной страной
10 июня 2020, 07:00
Путин - надежда, а США проиграли: Американское издание расстроило своих же политиков
10 июня 2020, 01:00
Бабочки, "лепестки", новые свидетели: Баранец назвал сомнительные моменты в деле о крушении MH17
10 июня 2020, 01:00
"Агрессивное поведение": Румыния официально закрепила Россию во врагах
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 июня 2020, 05:00
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" вслед...
10 июня 2020, 03:00
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" дополнил...
10 июня 2020, 07:00
Русское вторжение провалилось: Один казак сломал всю стройную версию репортёра
10 июня 2020, 08:00
Украинский экономист призывает пустить воду в Крым, чтобы избежать потерю Днепра
10 июня 2020, 00:00
Белорусский подполковник задал неудобные вопросы Лукашенко (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
06 июня 2020, 08:55
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
08 июня 2020, 03:00
"Сакральная жертва" по вызову: На кого работает Платошкин?
07 июня 2020, 10:00
США собираются "подарить" Германию России
09 июня 2020, 08:00
Откажется от Крыма? Забудет о Донбассе? Пушков объяснил, почему все надежды Запада вылетели в трубу
08 июня 2020, 13:00
Полторы сотни танков с «зелёными человечками» у линии разграничения ждут команды атаковать Луганск и Донецк
05 июня 2020, 06:55
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на колени полицейскими США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.