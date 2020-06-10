Патрушев: раскол России координирует Госдеп США

Николай Патрушев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

"Цветные революции" на территории бывшего СССР нужны Западу для смены власти в Москве

Противники России заинтересованы в смене руководства страны, для этого у них разработан целый набор инструментов. В ход идут политико-дипломатические методы давления, пропаганда через "прикормленные" СМИ и дестабилизация ситуации у границ России, рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Для этого, по его словам, США и НАТО делают из России "пугало" – называют ее "источником угроз мировой безопасности", нарушителем принципов международного права и и т.д., пояснил Патрушев в интервью "АиФ".

Чтобы укрепить эту мысль в сознании общества, используются СМИ. Подконтрольным журналистам не просто дают деньги – их учат "правильно" освещать события. Для этого в Латвии, например, создан Балтийский центр развития СМИ. Финансируются НКО, продвигающие западные интересы, назначаются лидеры оппозиционных движений. Координирует эту деятельность Госдеп и ряд американских организаций, в том числе Фонд Сороса "Институт "Открытое общество".

"С 2015-го по 2019 год российские НКО, участвующие в политической деятельности, официально получили от иностранных спонсоров порядка 4 миллиарда рублей", – рассказал Патрушев, отметив, что это только официальные данные. В реальности суммы гораздо выше, просто поступают через "серые" схемы.

Усилия Запада сосредоточены не только на России. В странах бывшего СССР были организованы "цветные революции". Под обещаниями "безбедной жизни, суверенитета и демократии" зарубежные силы стремились сократить российское влияние в регионе, чтобы затем устроить переворот в самой России.

Сейчас, накануне голосования по поправкам к Конституции РФ, Запад удвоил усилия.

"По имеющимся в нашем распоряжении данным... ожидается активизация работы через имеющиеся у них возможности, в том числе в российских регионах, где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения", – предупредил Патрушев. По его сведениям, планируются вбросы через СМИ информации, дискредитирующей власти РФ, подрыв традиционных духовно-культурных ценностей и критика патриотических чувств.

Главная задача противников Москвы – внести раскол в общество, чтобы, получив возможность манипулировать общественным сознанием, навязать России выгодную Западу модель развития, подчеркнул секретарь Совбеза.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля 2020 года. Высказать свое мнение россияне могут как в очной форме, посетив избирательный участок в течение недели до основного дня голосования, так и через интернет или вызвав представителей ЦИК на дом. О том, как будет проходить онлайн-голосование, "Утро.ру" писало ранее.