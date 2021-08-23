Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Брошенные Украиной бойцы в Афганистане назвались русскими
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
Поляк в прямом эфире устроил перепалку с Делягиным: "Сказал фантастическую ...
Брошенных в Афганистане и назвавшихся русскими украинцев разоблачили. Есть 7 док...
Главная / Политика

Патрушев провел телефонный разговор с помощником Байдена по нацбезопасности

23 августа 2021, 21:00  •  105 • Политика
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник, 23 августа, провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
Стороны в ходе беседы обсудили вопросы сотрудничества России и США в сфере безопасности. Отдельное внимание, как уточняется, было уделено двустороннему взаимодействию в области информационной безопасности.
«Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане», — говорится в сообщении.
Ранее в этот же день лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли участие в саммите по ситуации в Афганистане. Секретарь ОДКБ Станислав Зась отметил, что обещания руководства движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) о содействии формированию коалиционного правительства в стране пока не перешли в стадию реализации, это вызывает озабоченность.
21 августа президент России Владимир Путин отметил, что вопросы безопасности имеют особое значение в свете событий с захватом в Афганистане власти талибами. Днем ранее российский лидер по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что «Талибан» контролирует почти весь Афганистан и нужно исходить из этих реалий.
15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики сообщили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.
23 августа стало известно, что талибы вновь взяли под контроль районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в афганской провинции Баглан, отбив их у сил сопротивления, а также взяли в осаду силы сопротивления в провинции Панджшер.
Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





105
Источник
Похожие новости
23 августа 2021, 07:15
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и для министра
23 августа 2021, 01:45
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
23 августа 2021, 09:05
Лавров выставил требование Украине по транзиту русского газа после 2024 года
23 августа 2021, 01:45
Зеленский привёл в действие новые санкции против России
23 августа 2021, 10:55
Пренебрежение властей Украины к Меркель возмутило немцев
23 августа 2021, 16:25
"Силой прорываться не буду". Пять сенсаций прощального визита Меркель на Украину
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 августа 2021, 07:15
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и для ми...
23 августа 2021, 01:45
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
23 августа 2021, 09:05
Лавров выставил требование Украине по транзиту русского газа после 2024 года
23 августа 2021, 08:10
Украина удивит мир: экономический рывок неизбежен до конца года
23 августа 2021, 01:45
Зеленский привёл в действие новые санкции против России
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 августа 2021, 06:30
От участия в «Крымской платформе» отказалась одна страна. Украина утверждает, что из-за России
17 августа 2021, 07:10
Эмоции Байдена приняла папка. Трибуна устояла - видео
18 августа 2021, 08:50
Америка потребовала от Афганистана ценности. Мы на очереди
21 августа 2021, 00:15
В СНБО обвинили Россию в потере гостя "крымского саммита"
21 августа 2021, 02:05
Ракеты Израиля уничтожил "Панцирь-С"
17 августа 2021, 00:45
Небензя выдал предупреждение четырём странам об афганских беженцах
17 августа 2021, 14:30
Северная Македония высылала русского дипломата. Но просчиталась
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.