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Патрушев провел переговоры с японским коллегой
17 сентября 2019, 16:54 • 81 • Политика
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился со своим японским коллегой Сигеру Китамурой. Главными темами обсуждения стали вопросы двустороннего взаимодействия в области безопасности, сообщила пресс-служба Совбеза.
Также стороны обсудили ситуацию в мире и Азиатско-Тихоокеанском регионе в сфере стратегической стабильности и тему контроля над вооружениями, передает «Интерфакс».
Патрушев встретился в Токио с главой правительства Японии Синдзо Абэ. Они провели переговоры по вопросам сотрудничества и безопасности, пишет ТАСС.
По итогам встречи Патрушев рассказал журналистам, что Москва и Токио намерены создать условия для скорейшего заключения мирного договора между странами.
Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг Курильских островов, отошедших Советскому Союзу. В 2018 году президент России Владимир Путин и Абэ договорились начать переговоры о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.
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