Патрушев пригрозил США ответом за «трудные дни» в отношениях с Россией

В случае, если США будут создавать «трудные дни» в отношениях с Россией, они должны будут ответить за свои действия. Так прокомментировал заявление советника американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить», — сказал он журналистам 24 марта.

Патрушев напомнил, что подобное заявление от официальных лиц США не является первым. Однако, по его словам, Россия готова к сотрудничеству с американской стороной, в том числе по вопросам борьбы с COVID-19.

«Мы настроены на конструктивное сотрудничество, которое бы учитывало интересы каждой из сторон, было бы равноправным. Хочу подчеркнуть, что мы не совершали никаких враждебных действий в отношении США, не совершаем их в настоящее время и не планируем совершать в будущем», — добавил Патрушев.

Секретарь Совета безопасности подчеркнул, что РФ нацелена на действенный диалог, который также был предложен и другим странам.

Накануне Джейк Салливан заявил, что у Москвы и Вашингтона есть разногласия по ряду вопросов, но взаимодействие в ключевых сферах между сторонами возможно.

Вместе с этим он отметил, что США могут работать с Россией по ключевым вопросам двусторонней повестки, включая ядерные. В связи с этим он напомнил о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

17 марта Байден заявил, что Россия должна «заплатить» за «вмешательство» в американские выборы в 2020 году. Заявлению Байдена предшествовал доклад офиса национальной разведки, в котором указывается, что РФ якобы вмешивалась в президентские выборы в США в 2020 году. После этого Вашингтон анонсировал новые антироссийские санкции.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин на следующий день предложил Байдену провести открытый разговор фактически в режиме онлайн, отметив, что такой формат будет интересен не только жителям США и РФ, но и многим в мире.

19 марта американский лидер заявил, что вновь переговорит с Путиным «в какой-то момент». При этом в Белом доме отметили, что президенты уже недавно общались.

22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что из-за неготовности американской стороны разговор президентов не состоится.