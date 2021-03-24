Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцам...
"Путин высоко возносится": Норвежец разгадал тайну таёжных фотографий ...
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
Главная / Политика

Патрушев пригрозил США ответом за «трудные дни» в отношениях с Россией

24 марта 2021, 15:35  •  208 • Политика
В случае, если США будут создавать «трудные дни» в отношениях с Россией, они должны будут ответить за свои действия. Так прокомментировал заявление советника американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить», — сказал он журналистам 24 марта.
Патрушев напомнил, что подобное заявление от официальных лиц США не является первым. Однако, по его словам, Россия готова к сотрудничеству с американской стороной, в том числе по вопросам борьбы с COVID-19.
«Мы настроены на конструктивное сотрудничество, которое бы учитывало интересы каждой из сторон, было бы равноправным. Хочу подчеркнуть, что мы не совершали никаких враждебных действий в отношении США, не совершаем их в настоящее время и не планируем совершать в будущем», — добавил Патрушев.
Секретарь Совета безопасности подчеркнул, что РФ нацелена на действенный диалог, который также был предложен и другим странам.
Накануне Джейк Салливан заявил, что у Москвы и Вашингтона есть разногласия по ряду вопросов, но взаимодействие в ключевых сферах между сторонами возможно.
Вместе с этим он отметил, что США могут работать с Россией по ключевым вопросам двусторонней повестки, включая ядерные. В связи с этим он напомнил о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
17 марта Байден заявил, что Россия должна «заплатить» за «вмешательство» в американские выборы в 2020 году. Заявлению Байдена предшествовал доклад офиса национальной разведки, в котором указывается, что РФ якобы вмешивалась в президентские выборы в США в 2020 году. После этого Вашингтон анонсировал новые антироссийские санкции.
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин на следующий день предложил Байдену провести открытый разговор фактически в режиме онлайн, отметив, что такой формат будет интересен не только жителям США и РФ, но и многим в мире.
19 марта американский лидер заявил, что вновь переговорит с Путиным «в какой-то момент». При этом в Белом доме отметили, что президенты уже недавно общались.
22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что из-за неготовности американской стороны разговор президентов не состоится.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



208
Источник
Похожие новости
24 марта 2021, 03:40
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
24 марта 2021, 00:00
"Шо цэ такэ?": Известная актриса разоблачила в прямом эфире сенсации "медийных клоунов"
24 марта 2021, 03:40
Британии не терпится начать войну с Россией: Лондон требует от НАТО "наказать" Москву
24 марта 2021, 09:10
Не только Донбасс: Политолог предсказал Кремлю новую "головную боль"
24 марта 2021, 11:00
В ЕС сказали "нет" Путину, но это ничего не изменит
24 марта 2021, 11:00
Закончился срок: Зеленского неожиданно лишили президентского поста
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 марта 2021, 01:25
Нацисты разгромили и подожгли Офис Зеленского
24 марта 2021, 03:40
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
22 марта 2021, 05:50
Когда вспыхнет Донбасс: Инсайдер заявил о единственном сдерживающем факторе
18 марта 2021, 01:00
"Всё сказано предельно ясно": Захарова прояснила ситуацию с отзывом посла из США
23 марта 2021, 22:10
Украине прилетел "бумеранг за Крым"
21 марта 2021, 01:25
Дмитрий Певцов показал реальные преступления чиновников: "Хороши масштабы?!"
19 марта 2021, 01:45
Вопрос о Путине заставил Байдена сбежать от журналистов - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.