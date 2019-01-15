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Патрушев предупредил Украину и Запад о негативных последствиях повторения провокаций в Крыму и Донбассе

15 января 2019, 19:24  •  127 • Политика
По мнению главы СБ России Николая Патрушева, в этом году Киев может попытаться организовать новые провокации в Крыму и Донбассе.
Украинские власти могут попытаться организовать новые провокации против России. Об этом заявил во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
По мнению политика, Киевом в ручном режиме управляет Вашингтон. Результаты работы президента Украины Петра Порошенко можно назвать неудовлетворительными, и последний пытается позиционировать себя в качестве главного "борца" с Кремлем.
Именно поэтому украинская сторона не стесняется организовывать все новые провокации.
"Не исключаю появления на Украине в 2019 году новых провокаций против России, поскольку это единственный способ напомнить Украине о себе международному сообществу, прежде всего США и ЕС, доверие которых к Киеву стремительно падает", - подчеркнул Патрушев, добавив, что инциденты возможны и в Донбассе*.
Он также предупредил Украину и ее партнеров на Западе о серьезных и негативных последствиях повторения подобных инцидентов.
Напомним, ранее представители Народной милиции ДНР опубликовали карту Донбасса, на которой указаны известные позиции украинских силовиков.
* Российская газета

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