Патрушев предупредил Украину и Запад о негативных последствиях повторения провокаций в Крыму и Донбассе

По мнению главы СБ России Николая Патрушева, в этом году Киев может попытаться организовать новые провокации в Крыму и Донбассе.

Украинские власти могут попытаться организовать новые провокации против России. Об этом заявил во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По мнению политика, Киевом в ручном режиме управляет Вашингтон. Результаты работы президента Украины Петра Порошенко можно назвать неудовлетворительными, и последний пытается позиционировать себя в качестве главного "борца" с Кремлем.

Именно поэтому украинская сторона не стесняется организовывать все новые провокации.

"Не исключаю появления на Украине в 2019 году новых провокаций против России, поскольку это единственный способ напомнить Украине о себе международному сообществу, прежде всего США и ЕС, доверие которых к Киеву стремительно падает", - подчеркнул Патрушев, добавив, что инциденты возможны и в Донбассе*.

Он также предупредил Украину и ее партнеров на Западе о серьезных и негативных последствиях повторения подобных инцидентов.

Напомним, ранее представители Народной милиции ДНР опубликовали карту Донбасса, на которой указаны известные позиции украинских силовиков.

* Российская газета