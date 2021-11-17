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Патрушев предупредил о риске гражданской войны в Афганистане
17 ноября 2021, 14:05 • 66 • Политика
Страны СНГ находятся под угрозой
Афганистан находится на пороге гражданской войны. Ситуация в исламской республике может перерасти в катастрофу. Чтобы избежать негативных событий, новые власти должны начинать принимать соответствующие меры, а международное сообщество – поддержать местное население.
17 ноября, выступая перед секретарями совбезов членов Содружества независимых государств, Николай Патрушев представил свое видение ситуации в азиатском государстве. Он подчеркнул, что возможные негативные события, в том числе, обнищание людей, а также всеобщий голод могут ударить как по региону, так и по всеми миру.
Чиновник также не исключил, что в случае бездействия нового правительства и международного сообщества Афганистан рискует стать площадкой для очередной гражданской войны.
Патрушев заявил, что сейчас трудно давать конкретные прогнозы, однако потенциальный катастрофический сценарий способен навредить и странам СНГ.
Напомним, власть в Афганистане сегодня находится в руках талибов*. Они сумели захватить столицу исламской республики и свергнуть правительство минувшим летом. Государственный переворот стал возможен после вывода американских войск.
Сегодня в стране не утихает партизанская война. Противники движения "Талибан*" готовы защищать родину с оружием в руках. Периодически боевые отряды переходят на сторону сил сопротивления нынешнему режиму.
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