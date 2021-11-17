Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донба...
Чем опасно молчание Путина? Аналитики Sohu предупредили НАТО о невиданных пробле...
Ясное предупреждение Киеву: Путин подписал указ
Испанка, или Страшная тайна, которую пытаются скрывать
Главная / Политика

Патрушев предупредил о риске гражданской войны в Афганистане

17 ноября 2021, 14:05  •  66 • Политика
Фото: Hussain Ali / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Страны СНГ находятся под угрозой
Афганистан находится на пороге гражданской войны. Ситуация в исламской республике может перерасти в катастрофу. Чтобы избежать негативных событий, новые власти должны начинать принимать соответствующие меры, а международное сообщество – поддержать местное население. 
17 ноября, выступая перед секретарями совбезов членов Содружества независимых государств, Николай Патрушев представил свое видение ситуации в азиатском государстве. Он подчеркнул, что возможные негативные события, в том числе, обнищание людей, а также всеобщий голод могут ударить как по региону, так и по всеми миру. 
Чиновник также не исключил, что в случае бездействия нового правительства и международного сообщества Афганистан рискует стать площадкой для очередной гражданской войны.
Патрушев заявил, что сейчас трудно давать конкретные прогнозы, однако потенциальный катастрофический сценарий способен навредить и странам СНГ. 
Напомним, власть в Афганистане сегодня находится в руках талибов*. Они сумели захватить столицу исламской республики и свергнуть правительство минувшим летом. Государственный переворот стал возможен после вывода американских войск. 
Сегодня в стране не утихает партизанская война. Противники движения "Талибан*" готовы защищать родину с оружием в руках. Периодически боевые отряды переходят на сторону сил сопротивления нынешнему режиму.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





66
Источник
Похожие новости
17 ноября 2021, 02:25
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожение спутника
17 ноября 2021, 00:40
В Турции раскрыли, зачем купили у России С-400
17 ноября 2021, 05:55
Военкор Семён Пегов заявил об угрозах: "Мне набрали 500 азербайджанцев"
17 ноября 2021, 04:10
Немецкий политик назвал политическую причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
17 ноября 2021, 02:25
Почему конфликт в Карабахе вспыхнул именно сейчас: Политолог Кошкин назвал причину
17 ноября 2021, 05:55
Что пытаются скрыть США за хайпом на космическом мусоре? "Кремль знает" об уязвимости
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 ноября 2021, 02:25
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожение спу...
17 ноября 2021, 00:40
В Турции раскрыли, зачем купили у России С-400
17 ноября 2021, 05:55
Военкор Семён Пегов заявил об угрозах: "Мне набрали 500 азербайджанцев"
17 ноября 2021, 04:10
Немецкий политик назвал политическую причину задержки сертификации "Северного по...
17 ноября 2021, 02:25
Почему конфликт в Карабахе вспыхнул именно сейчас: Политолог Кошкин назвал причину
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 ноября 2021, 20:50
Украинский эксперт назвал пять областей, которые станут частью РФ
12 ноября 2021, 00:30
Россия не планирует нападать, но..: Зампостпреда России при ООН предупредил Украину и США
10 ноября 2021, 14:40
Политолог заявил об угрозе международного скандала из-за замерзающей Украины
12 ноября 2021, 22:05
Украинские военные бегут из ВСУ пачками
13 ноября 2021, 16:45
"Это то, что надо сейчас Москве": Столица бросила беспрецедентный вызов всему миру
14 ноября 2021, 11:25
Украина на грани замерзания: Зеленский просит о помощи
15 ноября 2021, 08:25
Чем опасно молчание Путина? Аналитики Sohu предупредили НАТО о невиданных проблемах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.