Секретарь Совбеза России Николай Патрушев не исключил, что Украину ждёт та же судьба, что и Афганистан.

В Совбезе России не исключили, что афганский сценарий может повториться с лояльными США украинцами. Как отметил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, сейчас Штаты накачивают Незалежную ненужным самим американцам вооружением, "закрывают глаза, а на самом деле поддерживают расцветающий неонацизм, рост экстремизма, преступности, наркотрафика".

Но в итоге даже лояльных Вашингтону лиц американцы бросят, как это произошло с афганцами.

Патрушев в интервью "Известиям" пояснил, что в определённый момент США и не вспомнят о своих сторонниках в Киеве.

Однако пока проамерикански настроенные украинцы не считывают этот сценарий - Киев "угоднически прислуживает" интересам заокеанских покровителей, стремясь войти в НАТО.

"Но спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО? Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, где к власти способны прийти неонацисты, страна идёт к распаду, а Белый дом в определённый момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках", - подчеркнул секретарь Совбеза России.