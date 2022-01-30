Патрушев оценил заявления Запада об угрозах России Украине: "Полная нелепость"

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев отверг обвинения стран Запада об угрозах войны.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев считает "полной нелепостью" заявления об угрозе России по отношению к Украине.

"В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине. Полная нелепость!" - заявил Патрушев в воскресенье, во время возложения цветов на Пискаревское мемориальное кладбище.

Секретарь Совбеза подчеркнул: "Нет никакой угрозы". Об этом сообщает ТАСС.

Патрушев напомнил, что даже официальные лица на Украине опровергают заявления о якобы имеющейся угрозе. Как отметил политик, при этом официальные лица США продолжают утверждать, что угроза есть и они "готовы драться, предоставляя оружие, до последнего украинца".

По мнению Патрушева, России "война совершенно не нужна", а те, кто навязывает её с Запада, преследуют "свои корыстные измышления".

Патрушев на Пискарёвском кладбище также призвал доносить правду о жертвах России в ВОВ.