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Патрушев объяснил, кому "может сыграть на руку" авария в Норильске
09 июня 2020, 19:00 • 98 • Политика
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил на примере аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, к чему ведёт "недооценка всех факторов и потенциальных угроз", а также объяснил, кому "может сыграть на руку" этот инцидент.
Напомним, сама авария случилась на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая. В результате произошла утечка свыше 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Во время совещания по вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев высказал своё мнение по этому инциденту.
На примере аварии в Норильске он обратил внимание, к чему ведёт "недооценка всех факторов и потенциальных угроз", в том числе и связанных с климатическими изменениями. По словам Патрушева, это "ведёт к серьёзным экологическим последствиям и материальным затратам".
Но не только это вызывает беспокойство. Патрушев также объяснил, кому "может сыграть на руку" авария в Норильске. Секретарь СБ России подчеркнул, что это те, "кто стремится дискредитировать политику России в Арктике".
Учитывая, что повышенный интерес к Арктике проявляют США, а из Вашингтона уже не раз слышались воинственные речи в адрес Москвы по этой теме, несложно догадаться, кто может использовать в своих интересах историю с утечкой в Норильске.
Хотя ранее, напомним, госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter назвал печальной новость о разливе топлива в России и добавил, что Америка готова помочь с ликвидацией последствий ЧС, "несмотря на разногласия" между странами.
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