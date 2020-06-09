Патрушев объяснил, кому "может сыграть на руку" авария в Норильске

Напомним, сама авария случилась на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая. В результате произошла утечка свыше 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Во время совещания по вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев высказал своё мнение по этому инциденту.

На примере аварии в Норильске он обратил внимание, к чему ведёт "недооценка всех факторов и потенциальных угроз", в том числе и связанных с климатическими изменениями. По словам Патрушева, это "ведёт к серьёзным экологическим последствиям и материальным затратам".

Но не только это вызывает беспокойство. Патрушев также объяснил, кому "может сыграть на руку" авария в Норильске. Секретарь СБ России подчеркнул, что это те, "кто стремится дискредитировать политику России в Арктике".

Учитывая, что повышенный интерес к Арктике проявляют США, а из Вашингтона уже не раз слышались воинственные речи в адрес Москвы по этой теме, несложно догадаться, кто может использовать в своих интересах историю с утечкой в Норильске.

Хотя ранее, напомним, госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter назвал печальной новость о разливе топлива в России и добавил, что Америка готова помочь с ликвидацией последствий ЧС, "несмотря на разногласия" между странами.