Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, что политика стран Запада приведёт к розни между государствами.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев уверен, что навязывание странам чуждых ценностей может привести к ещё большему расколу мира и вызвать вражду между разными государствами.

"Под лицемерными лозунгами борьбы за равноправие на Западе организуется неприкрытая дискриминация граждан, придерживающихся традиционных ценностей", рассказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

Секретарь Совбеза напомнил, что в странах Запада происходит "планомерный подрыв нормальных гендерных отношений, когда отца и мать переименовывают в родителей номер один и два, детям хотят предоставить право самостоятельно выбирать себе пол, а кое-где дело доходит до легализации браков с животными".

Патрушев выразил уверенность, что "страны с богатыми вековыми традициями" не намерены "иметь что-то общее с такими ценностями".

По его словам, навязывание обществам разных стран "чуждых норм" ещё больше "расколет мир по принципам "свой - чужой", вызовет враждебность между государствами, а также "приведёт к поляризации общества в тех странах, где попытаются искусственно насаждать подобные стереотипы".