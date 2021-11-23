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Патрушев обвинил противников Лукашенко в наплыве мигрантов в Белоруссию

23 ноября 2021, 16:00  •  143 • Политика
Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
С помощью нелегалов Запад пытается подорвать социальную стабильность в республике
Миграционный кризис на белорусско-польской границе организован искусственно. Это признал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Однако Минск является жертвой в этой ситуации. Настоящих виновников Запад знает, но покрывает.
"По имеющейся у нас информации, с недавнего времени в Белоруссию с использованием возможностей безвизового режима идет хорошо организованный наплыв мигрантов, прежде всего из Ирака и Сирии, а также Афганистана, Ливии и некоторых других стран",
– сообщил Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". В республику они прибывают, в основном, чартерными рейсами. Конечной точкой их путешествия является Германия, где размер пособий мигрантам в 4-5 раз выше их зарплат на родине. В итоге только курдов в ФРГ сейчас 350 тысяч человек, а выходцев из Турции и стран Ближнего Востока – миллионы. И к ним стремятся попасть их родственники и знакомые.
Таким образом, транзит через безвизовую Белоруссия в ЕС стал налаженным и прибыльным бизнесом, в котором активно участвуют также граждане Польши – они за деньги переправляют перешедших границу мигрантов далее в ФРГ.
"В первую очередь необходимо пресечь бизнес по переправке мигрантов. Заниматься этим нужно и на уровне Евросоюза, и по линии отдельных его стран и их национальных спецслужб и правоохранительных органов", – подчеркивает Патрушев. Но в Европе до последнего закрывали на это глаза, поскольку руками нелегальных мигрантов сводили личные счеты с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Не получилось уничтожить руководство страны, погрузить страну в хаос, в протестные шествия – теперь пытаются наводнить государство мигрантами, подорвать систему социальной защиты и здравоохранения",
– делает вывод глава Совбеза РФ. Он заверил, что Минск совместно с Москвой продолжит "адекватно" реагировать на провокации на границе, поскольку Белоруссия – ближайший стратегический партнер России.
Ранее в Минске сообщили, что предложили канцлеру ФРГ Ангеле Меркель принять в ЕС мигрантов, которые уже достигли границы с Польшей, а об остальных позаботятся белорусские власти. Однако президент Литвы Гитанас Науседа опроверг существование подобной договоренности.

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