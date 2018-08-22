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Патрушев обсудит с Болтоном в Женеве Сирию, Украину и двусторонние отношения

22 августа 2018, 23:39  •  40 • Политика

ЖЕНЕВА, 22 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в среду вечером в Женеву, где на следующий день проведет переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. 

Патрушев намерен обсудить с Болтоном вопросы стратегической стабильности, Сирию, Украину и двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. Об этом Секретарь Совбеза РФ заявил в среду ТАСС.

"Самые обширные темы, их достаточно много. Есть стратегическая стабильность, региональная безопасность, будем конкретно отдельные страны, как, например, Сирию и Украину, будут и двусторонние отношения", - сказал он, отвечая на вопрос о предмете предстоящей беседы.

"Думаю, что в целом да, - сказал ТАСС в среду секретарь Совбеза РФ, отвечая на вопрос, смотрит ли он с оптимизмом на предстоящую встречу. - Мы дадим достаточно много предложений, которые, полагаю, они примут к рассмотрению для сотрудничества".

Как сообщил ранее пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин, на встрече в Женеве планируется обсудить ряд актуальных тем международной повестки дня, а также перспективы российско-американского взаимодействия в сфере безопасности.

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