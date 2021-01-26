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Патрушев обсудил с помощником Байдена продление ДСНВ

26 января 2021, 04:10  •  23 • Политика
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ в понедельник, 25 января.
Собеседники обсудили вопросы продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Также темой разговора Патрушева и Салливана стало развитие сотрудничества двух стран в сфере безопасности.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эксперты из России и США начали практическую работу по вопросу возможного продления ДСНВ.
Россия и США подписали этот договор 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов. Его срок истекает в феврале текущего года. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.
21 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты предлагают России продлить этот ДСНВ на пять лет.
В свою очередь, в Москве приветствовали намерение Вашингтона продлить договор. Также отмечалось, что РФ, в свою очередь, готова незамедлительно вступить в контакт по линии внешнеполитических ведомств для того, чтобы как можно скорее оформить договоренности о продлении ДСНВ.
Позже глава комитета по международным делам СФ Константин Косачев заявил, что ДСНВ может быть продлен до истечения его срока — 5 февраля. При этом текст соглашения, по его словам, должен быть сохранен. В свою очередь, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США успеть продлить соглашение до этой даты.

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