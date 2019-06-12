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Патрушев не располагает информацией о причастности сотрудников ФСБ к делу Голунова

12 июня 2019, 12:39  •  61 • Политика

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что не располагает информацией о причастности сотрудников спецслужб к делу Ивана Голунова.

"У меня нет информации, что какие-то сотрудники спецслужб в данном случае виноваты", - сказал он журналистам в среду. "Если кто-то нарушил закон, то, безусловно, должен понести наказание", - подчеркнул Патрушев.

Во вторник глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело в отношении Голунова прекращено "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления".

Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в СК для оценки правомерности действий сотрудников полиции, принимавших участие в задержании Голунова. Они отстранены от исполнения служебных обязанностей.

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