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Патрушев не располагает информацией о причастности сотрудников ФСБ к делу Голунова
12 июня 2019, 12:39 • 61 • Политика
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что не располагает информацией о причастности сотрудников спецслужб к делу Ивана Голунова.
"У меня нет информации, что какие-то сотрудники спецслужб в данном случае виноваты", - сказал он журналистам в среду. "Если кто-то нарушил закон, то, безусловно, должен понести наказание", - подчеркнул Патрушев.
Во вторник глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело в отношении Голунова прекращено "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления".
Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в СК для оценки правомерности действий сотрудников полиции, принимавших участие в задержании Голунова. Они отстранены от исполнения служебных обязанностей.
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