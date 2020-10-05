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Патрушев назвал регионы-лидеры по преступлениям в сфере нацпроектов

05 октября 2020, 14:30  •  169 • Политика
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал регионы, которые лидируют по числу преступлений при выполнении национальных проектов.
Так, наибольшее число преступлений совершено в Республике Хакасия, Кемеровской и Томской областях, заявил он в ходе выступления по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа (СФО) в Новосибирске.
Также Патрушев отметил, что в СФО было выявлено 29 преступлений, связанных с выполнением нацпроектов, шесть из которых были коррупционными, пишет ТАСС в понедельник, 5 октября.
28 сентября президент России Владимир Путин заявил, что задачи по национальным целям нельзя уводить за границы 2024 года.
Все целевые цифры по нацпроектам должны быть в кратчайшие сроки доведены до регионов, заявил глава государства. Приоритет в выполнении задач отводится именно регионам, отметил Путин. Именно там проходят основные мероприятия нацпроектов.
Ранее в сентябре был утвержден проект бюджета на ближайшие три года. В нем финансирование программы нацпроектов предлагается сократить на 600 млрд рублей. Наиболее существенное сокращение финансирования в 2021–2022 годах ждет нацпроекты «Демография» (с него снимут 158 млрд), «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (144 млрд) и «Жилье и городская среда» (80 млрд).

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