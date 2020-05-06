Патрушев назвал ложь Запада о ВОВ инструментом принижения роли России

Для западной элиты ложь о Второй мировой войне стала инструментом принижения российской роли и стратегией на разрушение архитектуры безопасности. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в опубликованной в среду, 6 апреля, колонке в газете «Аргументы и факты».

Он отметил, что информационное пространство заполонили «материалы западных историков-очернителей с извращенной трактовкой фактов и наглым вымыслом». По его словам, в ход идут призывы пересмотреть результаты Нюрнбергского процесса и «перекроить политическую карту мира».

При этом, отметил Патрушев, противодействие «откровенной фальсификации исторических фактов называют дезинформацией и вмешательством в деятельность независимых средств массовой информации, притеснением свободы слова в литературе и кинематографе»

Секретарь СБ России считает, что «идеологическая обработка дала свои результаты» и многие в самой Японии и других странах уже не знают, кто принял решение, отдал приказ и осуществил атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки.

«Им внушили, что именно США обеспечили разгром германского фашизма и японского милитаризма, а Россия должна покаяться за разжигание Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией. Замалчивается преступный Мюнхенский сговор и англосаксонские концлагеря», — отметил он. Также, по словам Патрушева, некоторые западные страны «игнорируют подлинные события» на Мамаевом кургане, трагедию блокадного Ленинграда, Бабьего Яра, Хатыни и Освенцима.

В конце января замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский сообщил, что Варшава имеет право требовать от России компенсаций за ущерб, понесенный страной во время Второй мировой войны. 9 января сейм Польши — нижняя палата парламента — принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноват в развязывании Второй мировой войны.

В конце декабря 2019 года польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил СССР в «союзничестве» с Адольфом Гитлером, заявил о «преступлениях коммунизма» и обвинил Москву в «неверном» видении истории.